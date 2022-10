O Senhor dos Anéis quase ganhou outra série com diretores de Vingadores

É um momento ótimo para ser fã da obra de J.R.R. Tolkien, com Os Anéis de Poder se aproximando do grande final da 1ª temporada, com a 2ª já em produção. Recentemente Parick Mckay e J.D. Payne, chefes revelaram que houve bastante competição pelos direitos de produzir algo no universo de Tolkien.

Em 2017 foi anunciado que a equipe que cuida do direito das obras de Tolkien estava aberta a ouvir ideias para séries no mundo de O Senhor dos Anéis, e a Prime Video, obviamente, não foi a única a se interessar.

A HBO apresentou a ideia de fazer um remake da trilogia de Peter Jackson, enquanto a Netflix propôs fazer várias séries, incluindo produções sobre Gandalf e Aragorn. Aparentemente a ideia da gigante do streaming era fazer algo como o que foi feito na Marvel, o que deixou a equipe de Tolkien completamente maluca.

Falando em Marvel, os diretores de Vingadores: Guerra Infinita, Joe e Anthony Russo, também tinham uma ideia para o mundo do Um Anel. A dupla de diretores propôs uma produção que se passaria na terceira Era, apresentando a ideia como uma “história de Aragorn”.

A Prime Video ganhou

Apesar de ter nomes de menos peso de seus competidores, Payne e McKay venceram a disputa pelos direitos de produzir uma série sobre a Terra-Média.

“As pessoas com quem estávamos competido tinham currículos que, no papel, seriam bem mais apropriados para o trabalho[…]nós éramos os azarões”. Revelou McKay ao THR.

Os showrunners de Os Anéis de Poder descreveram o processo de conseguir os direitos como uma “campanha presidencial de 6 meses”. McKay reconheceu também que o universo de J.R.R. Tolkien “tem tantas histórias para contar”, se referindo à pequena porção da história da Terra-Média revelada nos filmes de O Senhor dos Anéis.

Em uma entrevista à SFX Magazine, o produtor executivo de Os Anéis de Poder, J.A. Bayona revelou que trazer o “otimismo e amor” da obra de Tolkien foi uma da maiores prioridades para dar vida à Narrativa.

“Quando você lê os livros de Tolkien, você consegue o quanto ele apreciava a beleza, então a série é cheia de beleza,[…] Tolkien é inerentemente otimista, caloroso e emocional. Esse é um homem que passou por algumas das coisas mais obscuras da história da humanidade [1ª Guerra Mundial], e ele não saiu de lá e escreveu uma história desesperadora e horrível.”

O produtor explicou que Tolkien: “Escreveu uma história sobre esperança, e a vitória dos caras pequenos […] Nós sempre sentimos que era a regra número 1 precisava ser o otimismo e amor verdadeiros, até nos momentos mais escuros e assustadores da série.”

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder tem episódios novos toda sexta-feira na Amazon Prime Video.

