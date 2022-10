Os Anéis de Poder: Amazon atualiza os fãs sobre data de estreia da 2ª temporada

A 2ª temporada de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder pode estar mais próxima do que esperávamos. Chefe da Amazon Studios confirmou que a produção está sendo feita a todo vapor.

A série é um sucesso de crítica, e mesmo tendo dividido os fãs por apresentar um elenco diverso e algumas diferenças do material escrito por J.R.R. Tolkien, o prelúdio de O Senhor dos Anéis teve números impressionantes.

Mesmo antes da estreia de Os Anéis de Poder, a Prime Video já anunciou que faria 5 temporadas da série. O streaming não polpou despesas, investindo cerca de US$1 bilhão na produção.

Um dia após o início das filmagens da 2ª temporada, a executiva Jennifer Salke deu uma notícia animadora para os fãs que tinham medo da produção demorar os mesmos 18 meses da primeira, se fosse o caso dificilmente veríamos uma nova temporada antes de 2024.

Veja o que a chefe da Amazon Studios disse à Variety:

“A equipe de produção estão trabalhando na 2ª temporada agora. Nós vamos lançá-la no mundo o mais rápido que conseguirmos. Nós queremos o menor tempo possível entre as temporadas, mas nós queremos manter o mesmo nível. Então vai demorar o que demorar. Mas temos tido uma urgência sobre fazer rápido, que é o motivo desses caras estarem escrevendo durante seus hiatos. Estamos nos movendo rápido.”

Certamente a Amazon não quer perder a atenção dos fãs da série, os fazendo esperar demais. Especialmente com o final da temporada se aproximando, e o streaming aumentar ainda mais as expectativas sobre os números, já impressionantes, da série.

Mais sobre o Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder

Com grande orçamento, O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder é considerada uma das maiores apostas do Amazon Prime Video. Talvez até mesmo a maior da história do serviço de streaming.

O investimento não é à toa. Tanto no cinema quanto na literatura, O Senhor dos Anéis é uma das maiores sagas da cultura pop.

No cinema, Peter Jackson dirigiu a saga O Senhor dos Anéis. No entanto, ele não teve envolvimento direto no desenvolvimento de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder.

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder está na Amazon Prime Video, e tem episódios novos toda sexta-feira.

