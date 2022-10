Prime Video tem notícia animadora sobre O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder

A Amazon Prime Video iniciou oficialmente as filmagens da 2ª temporada de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder. A primeira temporada está sendo um sucesso, tendo ultrapassado a rival da HBO, A Casa do Dragão.

A temporada será filmada no Bray Studios, perto de Londres, e também terá imagens captadas na Nova Zelândia, onde o primeiro ano da série foi gravado.

A confirmação da 2ª temporada veio antes mesmo da estreia da série, e a produção antecipada certamente é um alívio para os fãs mais ansiosos, já que as filmagens da 1ª temporada levaram 18 meses para serem concluídas.

Ainda não está claro se a nova locação na Inglaterra, onde a Amazon criou uma base de operações para suas produções de televisão, irá acelerar o processo do novo ano da série. Se não for o caso, dificilmente veremos a próxima temporada antes de 2024.

A próxima temporada também terá 8 episódios, assim como sua predecessora, que está no 6º episódio e ainda lançará mais 2.

O episódio da última sexta-feira (30) certamente foi o que os fãs mais gostaram até agora, e como a série ainda tem muitos mistérios para revelar, é muito provável que a temporada termine com um gancho enorme para o futuro da série.

Mais sobre o Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder

Com grande orçamento, O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder é considerada uma das maiores apostas do Amazon Prime Video. Talvez até mesmo a maior da história do serviço de streaming.

O investimento não é à toa. Tanto no cinema quanto na literatura, O Senhor dos Anéis é uma das maiores sagas da cultura pop.

No cinema, Peter Jackson dirigiu a saga O Senhor dos Anéis. No entanto, ele não teve envolvimento direto no desenvolvimento de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder.

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder está na Amazon Prime Video, e tem episódios novos toda sexta-feira.

