Os Anéis de Poder: Fãs ficaram de queixo caído com o episódio 6

O episódio 6 de Os Anéis de Poder deixou os fãs em choque, resolvendo um pouco das críticas que a série vinha recebendo pelo seu ritmo.

Enquanto alguns possam ter achado os primeiros 5 episódios do prelúdio de O Senhor dos Anéis, um pouco parados, aparentemente eles só estavam construindo algo incrível, e tivemos uma amostra no episódio 6, lançado na última sexta-feira (30).

A série cumpriu a promessa de uma batalha incrível entre o povo das Terras do Sul e os Orcs, a luta finalmente aconteceu, com o Elfo Arondir assumindo um papel chave.

Mas um dos ápices da trama certamente foi quando Galadriel e os homens de Númenor finalmente chegaram ao campo de batalha e uniram dois grandes núcleos da temporada.

Os fãs ficaram em choque de ver um episódio com cenas de ação tão incríveis, confrontos tão esperados e revelações avassaladoras sobre o passado de Halbrand e de Adar. Sem falar do final explosivo do episódio.

Veja algumas reações dos fãs ao 6º episódio de Os Anéis de Poder.

Comentários dos fãs

Um fã comentou: “P*ta m*rda, o episódio 6 de Os Anéis de Poder É FENOMENAL, EU ESTOU EM CHOQUE.”

“Mano, aquele novo episódio de Os Anéis de pode, agora estamos conversando p*rra!” disse outro tuíte.

Outro comentário do Twitter disse: “Episódio 6 de Os Anéis de Poder é tudo pra mim! Eu chorei, gritei e meu corpo todo arrepiou. Sem dúvida o melhor episódio até agora, na minha opinião!”

Outro fã comentou: “Aquele episódio de Os Anéis de Poder foi INSANO! Se as pessoas ainda ousam subestimar o poder da Prime, você deverá ser esmagado.”

“Os Anéis de Poder é o que um bilhão de dólares pode comprar pra você. Digo uma coisa sobre a HBO: A Casa do Dragão tem takes parecidos mas com uma fração do orçamento.” Comentou um fã.

Outro fã disse: “Essa pode ser a melhor hora de TV que eu assisti o ano todo!!”

Episódios novos de Anéis de Poder são lançados toda sexta-feira no Prime Video.

