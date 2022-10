Adar realmente matou [SPOILER]? Explicamos a reviravolta de Os Anéis de Poder

“Udûn” – o 6º episódio de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder – traz a maior reviravolta da 1ª temporada no Prime Video. Adar, o líder dos Orcs, afirma ter matado um personagem extremamente importante para a obra de Tolkien. Mas afinal: o vilão está falando a verdade? Ou seria tudo fingimento?

“Começando em uma época de relativa paz, a série segue um elenco de personagens, tanto familiares quanto novos, enquanto eles enfrentam o temido ressurgimento do mal na Terra-Média”, afirma a sinopse oficial de Os Anéis do Poder.

Continua depois da publicidade

A série do Prime Video se destaca por seu elenco, liderado por Cynthia Addai-Robinson (Arrow), Robert Aramayo (Game of Thrones), Owain Arthur (Comedy of Errors), Maxim Baldry (Uma Segunda Chance Para Amar), Nazanin Boniadi (Ben-Hur), Morfydd Clark (Santa Maud) e Ismael Cruz Cordova (The Mandalorian).

Revelamos abaixo tudo que os fãs de O Senhor dos Anéis precisam saber sobre a revelação de Adar em Os Anéis de Poder (via ScreenRant); confira.

Adar matou Sauron em Os Anéis de Poder?

No 6ª episódio de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder, Adar é capturado e interrogado por Galadriel.

O vilão reconhece sua aliança a Morgoth, mas explica que o tratamento cruel de Sauron aos orcs o enfureceu. Afinal de contas, Adar é o precursor da raça.

Para proteger os aliados, Adar (supostamente) mata Sauron, tornando-se assim a maior ameaça à Terra Média.

No entanto, os fãs de O Senhor dos Anéis sabem que Sauron só morre após a destruição do Um Anel. Sendo assim, estaria Adar mentindo?

Ao que tudo indica, Adar acredita ter matado Sauron. Na situação em que se encontra, o personagem não tem motivos para mentir.

Além disso, a declaração complementa a descoberta que Galadriel faz no primeiro episódio, e também se relaciona às promessas que Adar faz aos subordinados.

Em outras palavras, Adar é honesto em sua fala – mas isso não significa que ele está correto. Pelo contrário: as obras de Tolkien comprovam que ele está errado.

Sauron, vale lembrar, é um dos Maiar, espíritos angélicos e imortais que existem desde o início dos tempos. Como os Maiar são entidades divinas e primordiais, eles não “morrem” (pelo menos não no sentido tradicional da palavra).

Mesmo após a eventual destruição do Um Anel, Sauron permanece como um espírito enfraquecido, vagando sem rumo pelas sombras.

Os Maiar, dessa forma, podem ser “diminuídos” ao ponto de insignificância, mas suas essências continuam ligadas ao mundo.

As formas físicas dos Maiar, por outro lado, não são invulneráveis. Na obra de Tolkien, personagens como Lúthien, Gil-galad e Elendil conseguem derrotar Sauron em batalhas. Sua forma física é destruída, mas o espírito continua vivo.

Com isso, Adar pode ter “derrotado” o corpo de Sauron. Mas nem mesmo o precursor dos Orcs conseguiu eliminar o espírito do Maiar.

O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder é exibida semanalmente no Amazon Prime Video.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.