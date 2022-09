Os Anéis de Poder: Cipe mostra batalha entre Orcs e Arondir

Um novo clipe do 6º episódio de Os Anéis de Poder da Amazon Prime Video, mostra uma sequência impressionante de luta em que Arondir enfrenta vários Orcs.

O Elfo interpretado por Ismael Cruz Córdova é um dos personagens que a nova série introduziu ao universo Tolkien.

No episódio 5 vemos uma grande batalha se aproximando de Arondir e os humanos das Terras do Sul, com vários Orcs indo até a fortaleza em que eles estão escondidos.

Este clipe do episódio da próxima sexta-feira (30), deve dar uma amostra do que veremos quando os inimigos chegarem. Confira a baixo:

Are you ready? The battle begins this Friday at 12am ET. #TheRingsOfPower pic.twitter.com/2fHuduCYNP — The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) September 28, 2022

Mais sobre o Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder

Com grande orçamento, O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder é considerada uma das maiores apostas do Amazon Prime Video. Talvez até mesmo a maior da história do serviço de streaming.

O investimento não é à toa. Tanto no cinema quanto na literatura, O Senhor dos Anéis é uma das maiores sagas da cultura pop.

No cinema, Peter Jackson dirigiu a saga O Senhor dos Anéis. No entanto, ele não teve envolvimento direto no desenvolvimento de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder.

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder está na Amazon Prime Video, e tem episódios novos toda sexta-feira.

