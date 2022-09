Anéis de Poder: Astro de O Senhor dos Anéis posta foto em apoio a ator da série

Em um encontro de Elfos e de gerações, o ator Orlando Bloom que interpretou Legolas nos filmes de O Senhor dos Anéis, postou uma foto ao lado de Ismael Cruz Córdova, o Elfo Arondir da série Anéis de Poder.

A foto foi postada no Instagram de Bloom, onde os atores aparecem abraçados, na legenda estava um emoji de Elfo e a palavra Mellon, que significa Amigo na linguagem Sindarin da mitologia de Tolkien.

Continua depois da publicidade

Isso é tudo que o veterano da Terra-Média precisou dizer para demonstrar seu apoio a Córdova, que desde sua estreia na série Anéis de Poder tem recebido ataques racistas por ser um homem negro interpretando um Elfo dentro do universo de Tolkien. O argumento para as demonstrações de ódio se dão pois a etnia do personagem não se encaixa na descrição que o autor deu para os Elfos.

Com essa postagem, Orlando Bloom se junta a outros membros do elenco de O Senhor dos Anéis à demonstrar solidariedade ao ator porto-riquenho. O esquadrão Hobbit composto por Elijah Wood, Sean Astin, Dominic Monaghan e Billy Boyd, também deram suporte quando a série da Prime Video estreou. O grupo postou fotos usando uma camiseta com a frase “Vocês são todos bem-vindos aqui”, escrito na linguagem dos Elfos.

“Eu lutei tanto por este papel justamente por essa razão,” Córdova revelou em uma entrevista para a Esquire, e continuou: “Eu senti que eu poderia carregar essa tocha. Eu me certifiquei que meu Elfo seria o mais Élfico, o mais incrível, porque eu sabia que isso viria.”

Mais sobre o Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder

Com grande orçamento, O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder é considerada uma das maiores apostas do Amazon Prime Video. Talvez até mesmo a maior da história do serviço de streaming.

O investimento não é à toa. Tanto no cinema quanto na literatura, O Senhor dos Anéis é uma das maiores sagas da cultura pop.

No cinema, Peter Jackson dirigiu a saga O Senhor dos Anéis. No entanto, ele não teve envolvimento direto no desenvolvimento de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder.

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder está na Amazon Prime Video, e tem episódios novos toda sexta-feira.

Sobre o autor Gabriel Soldeira