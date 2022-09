Racismo e trolls: As polêmicas após a estreia de Os Anéis de Poder

Logo após estrear no Amazon Prime Video, O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder virou alvo de ataques racistas, misóginos e intolerantes. Devido à ação coordenada de trolls, o Prime Video chegou a interromper as avaliações da produção – que foram bombardeadas por comentários preconceituosos e cheios de ódio.

Os Anéis de Poder é uma série repleta de elfos, anões e criaturas mágicas. Mesmo assim, um pequeno (mas escandaloso) grupo de trolls não consegue admitir a presença de pessoas negras no elenco, ou de mulheres em posição de destaque.

A trama de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder, vale lembrar, acontece há séculos antes dos eventos da trilogia de Peter Jackson, lançada nos cinemas entre 2001 e 2003. A história é ambientada na Segunda Era da Terra-Média.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre os ataques sofridos por O Senhor dos Anéis após a estreia de Os Anéis do Poder no Prime Video; confira.

O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder enraivece racistas e trolls nas redes sociais

Sempre que uma produção de TV ou do cinema escala atores negros (ou de outras etnias) para papéis que, originalmente, eram sempre oferecidos para brancos, uma parcela da internet entra em polvorosa.

Para muitos trolls, a simples presença de atores não-brancos em produções de fantasia é “lacração”.

Como era de se esperar, logo após o lançamento dos 2 primeiros episódios, O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder passou a ser bombardeada com avaliações mal-intencionadas, criadas apenas para reduzir a nota geral.

O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder, vale lembrar, recebeu grandes elogios da crítica especializada e do público em geral.

Porém, como os trolls atuam em ações coordenadas, seus comentários racistas e misóginos chamam muita atenção.

Até mesmo Elon Musk, o CEO da empresa Tesla, se envolveu na polêmica, criticando a produção do Prime Video nas redes sociais.

“Tolkien está se revirando no túmulo. Quase todos os personagens masculinos são covardes, idiotas ou ambos. Apenas a Galadriel é corajosa, esperta e legal”, afirmou o bilionário.

No entanto, é importante citar o fato de Elon Musk ser um dos principais rivais de Jeff Bezos no título de Homem Mais Rico do Mundo. Ou seja: a avaliação negativa não se deve apenas aos “defeitos” de Os Anéis do Poder, mas também às pré-concepções do empresário.

Elenco de Os Anéis de Poder e Neil Gaiman rebatem os trolls

Neil Gaiman, o criador da série Sandman, na Netflix, rebateu os comentários do empresário, e defendeu a produção do Prime Video.

“Elon Musk não vem até mim pedindo conselhos sobre como falhar em comprar o Twitter, e eu não vou até ele por filmes, TV ou crítica literária”, comentou o escritor.

Um dos maiores alvos dos detratores de O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder é Ismael Cruz Córdova, o intérprete do elfo Arondir.

A escolha de um ator negro para o papel de um elfo deixou muita gente espumando. Para os trolls, a existência de um elfo não-branco é inconcebível. O ator falou sobre os ataques em uma entrevista recente.

“Eu lutei tanto para garantir o papel por esse motivo. Eu senti que poderia carregar aquela tocha. Me certifiquei de que meu elfo fosse o mais élfico, o mais incrível, porque eu já sabia que isso iria acontecer. Vocês não podem dizer: ‘os elfos não são assim’. Bem, agora eles são”, comentou o ator.

Lenny Henry, o intérprete do líder dos Harfoots em O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder, também detonou o racismo dos supostos fãs de Tolkien.

“Eles não têm dificuldades em acreditar em dragões, e mesmo assim, não conseguem aceitar uma pessoa negra como hobbit ou elfo”, afirmou o ator.

O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder exibe episódios semanalmente no Prime Video.

