Dono da Amazon diz que foi ignorado por produtores de Os Anéis de Poder

Muitos fãs da obra de Tolkien se perguntam: qual foi a extensão do envolvimento de Jeff Bezos na produção de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder? Ao que tudo indica, os espectadores podem comemorar. Afinal de contas, em uma entrevista recente, o dono da Amazon afirmou ter sido “ignorado” pelos produtores e roteiristas da série.

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder serve como uma espécie de prólogo para a trilogia de Peter Jackson, lançada nos cinemas entre 2001 e 2003. A trama é ambientada na Segunda Era da Terra-Média, milênios antes dos eventos de O Hobbit.

A vindoura série do Prime Video também se destaca por seu elenco de estrelas, liderado por Cynthia Addai-Robinson (Arrow), Robert Aramayo (Game of Thrones), Owain Arthur (Comedy of Errors), Maxim Baldry (Uma Segunda Chance Para Amar), Nazanin Boniadi (Ben-Hur), Morfydd Clark (Santa Maud) e Ismael Cruz Cordova (The Mandalorian).

Revelamos abaixo tudo que os fãs de Tolkien precisam saber sobre o envolvimento de Jeff Bezos em O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder; confira.

Jeff Bezos: “Os produtores de O Senhor dos Anéis ignoraram minhas sugestões”

Para muitos fãs de O Senhor dos Anéis, o envolvimento da Amazon na produção de O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder, é motivo de preocupação.

Anteriormente à divulgação dos primeiros trailers da série, muita gente acreditava que Os Anéis de Poder seria apenas um “produto para consumo em massa”, criado apenas para gerar mais lucro para a Amazon.

Felizmente, ao que tudo indica, os representantes da empresa ofereceram grande liberdade criativa para os produtores e roteiristas.

No dia 30 de agosto, Jeff Bezos, o dono da Amazon, viajou a Londres para participar do evento de pré-estreia de O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder.

“O sonho de todo showrunner – e eu digo, de todo mesmo – é receber sugestões do fundador e CEO da empresa”, brincou o bilionário.

Bezos agradeceu Patrick McKay e John D. Payne, os showrunners de Os Anéis do Poder, por terem ignorado “quase todas” as sugestões.

“Preciso agradecer aos dois por terem me ouvido sempre que foi necessário, mas principalmente, por me ignorarem no momento certo”, comentou o CEO.

O chefe da Amazon também admitiu que parte do público “questionou a escolha” de McKay e Payne como showrunners. Afinal de contas, os produtores contam com poucos créditos no currículo.

“Uma das nossas melhores decisões foi apostar nesse time relativamente desconhecido. Algumas pessoas questionaram nossa escolha, mas nós vimos algo especial nessa equipe”, explicou Bezos.

Na pré-estreia, Jeff Bezos também afirmou ser um grande fã dos livros de J.R.R. Tolkien.

“Foi o meu avô que me introduziu à obra de Tolkien. Me apaixonei imediatamente! Tinha uns 13 ou 14 anos. Me encantei por esse mundo de aventura, e por esse universo extremamente detalhado. Fico feliz em saber que o ciclo continua”, afirmou o executivo.

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder estreia no catálogo da Amazon Prime Video em 2 de setembro.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.