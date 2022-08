Fãs precisam fazer ISSO antes de verem série de O Senhor dos Anéis

2022 já pode ser considerado “o ano das séries épicas”. Recentemente, a HBO lançou A Casa do Dragão, o aguardado spin-off de Game of Thrones. Agora, o Amazon Prime Video se prepara para a estreia de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder. Enquanto o lançamento não acontece, os fãs precisam fazer uma importante preparação.

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder serve como uma espécie de prólogo para os filmes de Peter Jackson. A trama é ambientada na Segunda Era da Terra-Média, milênios antes dos eventos de O Hobbit.

Continua depois da publicidade

A vindoura série do Prime Video também se destaca por seu elenco de estrelas, liderado por Cynthia Addai-Robinson (Arrow), Robert Aramayo (Game of Thrones), Owain Arthur (Comedy of Errors), Maxim Baldry (Uma Segunda Chance Para Amar), Nazanin Boniadi (Ben-Hur), Morfydd Clark (Santa Maud) e Ismael Cruz Cordova (The Mandalorian).

Recentemente, o showrunner de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder revelou o que os fãs precisam fazer para se preparar para a série; confira.

O que você precisa fazer para assistir O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder?

Em uma entrevista recente, o co-criador de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder revelou detalhes interessantes sobre a série.

J.D. Payne confirmou, por exemplo, a ambientação de Os Anéis de Poder na Segunda Era da Terra-Média.

“Muito antes do Frodo, antes dos próprios anéis. A série se passa na época em que os anéis são forjados. Também veremos, pela primeira vez, a nação de Númenor”, comentou o showrunner.

Os episódios serão exibidos semanalmente pelo Prime Video. Com isso, os espectadores querem saber: como se preparar para o lançamento?

Em outro papo com a imprensa, o diretor J.A. Bayona recomendou a leitura da obra de J.R.R. Tolkien

“Para mim, seria muito interessante voltar aos livros, ou lê-los pela primeira vez após assistir à série. Mas, se você quer ler antes da série, também acho ótimo. Vocês terão uma noção do caminho da história e de outros aspectos importantes”, comentou o cineasta.

Em outras palavras, para se preparar para O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder, os fãs devem ler os livros de J.R.R. Tolkien

Como a trama de Os Anéis do Poder é ambientada séculos antes dos eventos de O Senhor dos Anéis, vale a pena ler outros livros de Tolkien, como O Silmarillion, Contos Inacabados de Númenor e da Terra-Média e Os Filhos de Húrin.

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder estreia no Prime Video em 2 de setembro de 2022. Veja abaixo o trailer.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.