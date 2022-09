Criador de Sandman detona críticas racistas a Os Anéis de Poder

A série Os Anéis de Poder mal estreou e já está sendo sabotada por uma parte racista da audiência. Grande parte das reações são dirigidas aos Pés-peludos, raça ancestral dos famosos Hobbits do universo de Tolkien.

Os personagens são diferentes dos Hobbits, já que possuem uma vida nômade e moram em acampamentos. Mas o problema aparentemente está no fato de boa parte da comunidade dos Pés-peludos serem interpretados por um elenco negro.

Enquanto alguns disfarçam seu preconceito dizendo que é um erro de adaptação da obra original, o autor de best-seller Neil Gaiman, responsável por Sandman e um conhecido fã de Tolkien, corrigiu e censurou esta parte do público em seu Twitter.

“Tolkien descreve os Pés-peludos como tendo ‘uma pele mais marrom’ que os outros Hobbits. Então eu acho que qualquer um reclamando ou é racista, ou não leu a obra de Tolkien.” Declarou o autor.

Após as críticas em tom parecido aparecerem contra o elenco diverso da nova série de Sandman, Gaiman já é conhecido por não ter muita paciência para este tipo de conduta tóxica de alguns fãs de histórias de fantasia.

As críticas preconceituosas à série já tinham se iniciado antes mesmo do lançamento, somando à fala de Neil Gaiman, a atriz Morfydd Clark, que interpreta Galadriel na série, disse que Tolkien é muito complexo, e fãs que afirmam saber o que o autor gostaria de ver nas telas estão falando “coisas sem sentido”.

O ator Lenny Henry, que interpreta o Pé-peludo Sadoc Borrows, também deu sua opinião citando o quão ridículo é alguém consegue acreditar de qualquer forma em criaturas míticas mas tem problemas com uma pessoa de cor interpretando um Hobbit.

Mais sobre o Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder

Com grande orçamento, O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder é considerada uma das maiores apostas do Amazon Prime Video. Talvez até mesmo a maior da história do serviço de streaming.

O investimento não é à toa. Tanto no cinema quanto na literatura, O Senhor dos Anéis é uma das maiores sagas da cultura pop.

No cinema, Peter Jackson dirigiu a saga O Senhor dos Anéis. No entanto, ele não teve envolvimento direto no desenvolvimento de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder.

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder está na Amazon Prime Video, e tem episódios novos toda sexta-feira.

