Por que Isildur quer deixar Númenor em Os Anéis de Poder

A série O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder é um dos sucesso do Prime Video em 2022. Elogiada pela crítica, parte dos fãs não estão gostando do rumo do seriado, alegando que não está sendo fiel aos livros.

Adaptando a obra de J.R.R. Tolken, a grande aposta do streaming se passa na Segunda Era da Terra-Média, seguindo personagens vistos nos filmes, mas ainda mais novos.

“Em uma época de paz, um grupo de guerreiros enfrenta o ressurgimento do mal na Terra-Média. Das profundezas escuras das Montanhas de Névoa, das majestosas florestas de Lindon, até os confins do mapa, o legado desses heróis é maior do que suas vidas”, diz a sinopse da série.

Com mais alguns episódios para finalizar a primeira temporada, o ator Maxim Baldry comentou sobre as motivações de Isildur para deixar o reino insular de Númenor.

Além de Baldry, o elenco é composto por Junto com Baldry, o conjunto apresenta Morfydd Clark, Lenny Henry, Robert Aramayo e Charles Edwards.

Vai embora de Númenor?

Em entrevista ao Digital Spy, Baldry comentou sobre por que Isildur toma a decisão de deixar Númenor, dizendo que ficou indiferente a viver na ilha após a morte de sua mãe.

Segundo o astro, a escolha de Isildur não se sente mais como se pertencesse à ilha, e muitas coisas o fazem querer se distanciar.

“Se você voltar ao episódio três, ele está desaparecendo da ilha. Talvez ele esteja apenas se distanciando disso. Talvez ele esteja de luto. Há a morte de sua mãe, da qual ele está sofrendo”, disse o ator.

“Como isso acontece na vida de alguém? Acho que varia de pessoa para pessoa. Seu irmão mais novo, Anárion, fugiu. E seu pai está adotando o tipo de mentalidade estoica”, concluiu ele.

Com tantos problemas familiares, Baldry comenta que Isildur está desiludido com sua vida como cadete no mar, mas foi importante se tornar um cadete.

O ator ainda comenta que quando Isildur está viajando para a Terra-Média, ele volta a ter um sonho se tornando realidade, pois quer se tornar em um guerreiro.

Ele está ficando desiludido, eu acho, com sua vida como cadete do mar. Aquele momento dele viajando para a Terra-média é uma espécie de sonho da juventude se tornando realidade. É por isso que ele foi um cadete do mar, eu acho, para finalmente se tornar um guerreiro”, indicou o astro.

Os fãs, apesar disso, pode já saber qual será o destino do personagem, segundo a obra. No entanto, o showrunner Patrick McKay quer que o fim de Isildur seja trágico.

Mas, vale destacar que no livro O Silmarillion, na história Akallabêth, o personagem permaneceu em Númenor até sua destruição.

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder é exibido pelo Amazon Prime Video.

