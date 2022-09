Os Anéis de Poder superou A Casa do Dragão na primeira semana

A série O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder, superou A Casa do Dragão em sua primeira semana de estreia.

Grandes rivais, os dois seriados são apostas do Prime Video e HBO Max para o mundo da fantasia, sendo derivados de sucessos absolutos.

Segundo a Variety, na semana de lançamento de Os Anéis de Poder, a série conseguiu superar o prelúdio de Game of Thrones em minutos visualizados.

Entre 29 de agosto e 4 de setembro, Os Anéis de Poder foi assistido por 1,3 bilhão de minutos, a maior audiência para esse período.

Já A Casa do Dragão, em comparação, foi assistido por 781 milhões de minutos. Os dados são referentes apenas a visualização pela televisão nos Estados Unidos, e não inclui outros dispositivos.

Com grande orçamento, O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder é considerada uma das maiores apostas do Amazon Prime Video. Talvez até mesmo a maior da história do serviço de streaming.

O investimento não é à toa. Tanto no cinema quanto na literatura, O Senhor dos Anéis é uma das maiores sagas da cultura pop.

No cinema, Peter Jackson dirigiu a saga O Senhor dos Anéis. No entanto, ele não teve envolvimento direto no desenvolvimento de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder.

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder está na Amazon Prime Video, e tem episódios novos toda sexta-feira.

