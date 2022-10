Odeia Aegon Targaryen? Saiba se ele vai morrer em A Casa do Dragão

A série A Casa do Dragão, um grande sucesso da HBO Max, também é uma das mais bem avaliadas pelos espectadores. A derivada de Game of Thrones, que funciona como um prelúdio, promete chocar com a morte de Aegon Targaryen.

O personagem, possivelmente, é odiado por uma grande maioria, e embora os fãs tenham seus prediletos, não vão perder por esperar ao ver o destino trágico de Aegon.

“Os apoiadores de Aegon Targaryen entram em conflito com os adeptos de sua meia-irmã, Rhaenyra, pelo trono de Viserys I, seu falecido pai, iniciando uma guerra civil cerca de 200 anos antes dos eventos retratados em Game of Thrones”, diz a sinopse.

A série é estrelada por Matt Smith, conhecido por The Crown e Morbius, Emma D’Arcy, de Truth Seekers, e Olivia Cooke, de Motel Bates. Paddy Considine, Emily Carey e Milly Alcock completam o elenco.

Como será o reinado de Aegon?

Ao se tornar rei, Aegon II Targaryen vai para a guerra que ficou conhecida como a Dança dos Dragões. No início do conflito, Aegon fica frustrado com a Mão do Rei, Otto Hightower, achando-o muito cauteloso.

Ele escolhe aliviar Otto de seus deveres e substituí-lo por Sor Criston Cole, já que este tem uma abordagem muito mais agressiva para a guerra.

Aegon e seu irmão Aemond matam Rhaenys Targaryen e seu dragão em batalha, mas o rei fica gravemente ferido, com ossos quebrados e queimaduras. Enquanto o rei se recupera, Aemond governa em seu lugar.

Quando as forças de Rhaenyra se aproximam de sua posição, Aegon. já mais velho e cheio de cicatrizes, foge de Porto Real disfarçado de plebeu.

Em uma batalha na Pedra do Dragão, Aegon é ferido novamente, quebrando as duas pernas. Mais tarde, depois que seu filho primogênito é morto em batalha, a esposa e irmã de Aegon, Helaena, comete suicídio. No final da batalha, Aegon captura e mata Rhaenyra Targaryen.

Quando ele vai morrer?

Mesmo depois de ter sido mutilado, o rei Aegon sobrevive, mas morre após ser envenenado no Septo Real. No entanto, não se sabe quem o matou. Acredita-se que pode ter sido um de seus homens.

Aegon, antes de sua morte, viu os exércitos negros se aproximarem, mas não demonstrou preocupação alguma. Em vez disso, leva sua atenção para o casamento com Cassandra Baratheon.

Sua morte se deve, muito provavelmente, para impedir a continuação de uma batalha muito sangrenta sob um reio ocioso.

Após sua morte, Aegon também será lembrado por falta de maturidade, diferindo de seus antecessores reis, que eram sábios e generosos.

Ele é conhecido por ser cruel, mal-humorado e imprudente. Muitas vezes ele discorda de seu pequeno conselho, preferindo ações rápidas a movimentos calculados e estratégicos. Além disso, ele ficou marcado pela guerra e por sua promiscuidade.

Por sua vez, quem vai substituí-lo no trono após sua morte será Aegon III, o filho mais velho de Rhaenyra, visto que quase todos os filhos de Aegon foram mortos. Apenas Jaehaera sobreviveu.

A Casa do Dragão é exibida pelo HBO Max.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.