Os Anéis de Poder entregou quem é Sauron nos 2 primeiros episódios e ninguém percebeu

O final da primeira temporada de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder finalmente revelou quem é Sauron, mostrando que Halbrand é o Senhor do Escuro.

Ele foi capaz de enganar Galadriel, Númenor e os outros elfos. Curiosamente, logo nos dois primeiros episódios a dica de quem Halbrand é de verdade já havia sido dada.

Curiosamente, apesar de interpretar o personagem, mesmo Charlie Vickers não sabia que ele estaria interpretando Sauron na série de O Senhor dos Anéis, embora os criadores pareçam surpresos que nem ele nem o público tenham percebido mais cedo.

Enquanto conversava com a Vanity Fair para detalhar a grande revelação da primeira temporada, os showrunners de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder, JD Payne e Patrick McKay, revelam como Halbrand foi indicado como Sauron desde o início.

As dicas que Anéis de Poder deu sobre a identidade de Sauron

Os dois esconderam sinais ao longo da série, principalmente através de uma variedade de pistas de diálogo na primeira aparição do personagem, ou seja, “As aparências enganam”. Veja o que Payne disse abaixo:

“Sim, em sua primeira cena, ele está olhando por cima do ombro com um olho. E no episódio dois, ele diz: ‘As marés do destino estão fluindo. As suas correntes podem estar fluindo para fora.”

“Essa é a fala que Galadriel diz a Frodo quando o anel entra em sua órbita. Ela está repetindo a primeira coisa que ele disse a ela. Ela pergunta na balsa: ‘Que tipo de homem deixaria seus companheiros morrerem?” Ele diz: “O tipo de homem que sabe como sobreviver'”, continuou Payne.

Naturalmente, alguns imaginaram que Halbrand era Sauron desde o começo, inclusive este que escreve aqui – mas por conta das primeiras cenas dele em Númenor, em que ele oferece pagar bebidas para todos e devolve a adaga a Galadriel, o que pode ser encarado como “dar presentes” e Sauron nos livros se apresenta na 2ª Era como Annatar, o Senhor dos Presentes.

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder está disponível na Amazon Prime Video.

