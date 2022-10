Os Anéis de Poder já preparou vilão da 2ª temporada e não é Sauron

Alerta de spoiler

O final da primeira temporada de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder trouxe muitas reviravoltas e revelações e potencialmente já entregou quem será o vilão principal da segunda temporada e não é Sauron.

O final da primeira temporada de Os Anéis de Poder não encontra muito tempo para Númenor. Elendil e a Rainha Regente Míriel voltam para casa, com a última ainda se ajustando à sua cegueira, mas são recebidas por uma procissão de bandeiras negras que ladeiam o porto principal de Númenor, sinalizando a morte de Tar-Palantir.

As cenas na ilha prenunciam sutilmente um novo vilão para a segunda temporada: o traiçoeiro Pharazôn.

A retórica anti-elfo do chanceler e o esquema para saquear os recursos da Terra-média são pouco virtuosos, mas também bastante comuns para um político ambicioso.

Pharazôn também nunca mina diretamente a Rainha Regente durante a primeira temporada de Os Anéis de Poder, apoiando sua expedição às Terras do Sul e enviando guardas para a câmara do Rei quando Galadriel escapa.

No final da primeira temporada de Os Anéis de Poder, no entanto, a fachada lentamente começa a rachar. Pharazôn luta para conter sua excitação enquanto discute a morte iminente de Tar-Palantir para um grupo de jovens construtores, com Eärien visivelmente desconfortável durante seu discurso estranhamente intenso.

Pharazôn será um dos vilões da série

Mais estranha ainda é a breve cena em que Pharazôn está de pé sobre o cadáver do Rei olhando como um homem possuído. Não há tristeza, ou reverência em sua expressão – simplesmente ganância, ambição e fome.

É a maior indicação de Os Anéis de Poder até agora de que os olhos de Pharazôn estão firmemente fixados no trono de Númenor.

O retorno não glorioso da Rainha Regente coloca Pharazôn em uma posição ainda mais forte. A missão dela já era controversa entre a população de Númenor, então retornar derrotado com incontáveis ​​soldados Númenorianos mortos irá atiçar ainda mais a raiva do povo.

E porque Míriel voltou para casa ainda mais determinada a defender a Terra-média, Pharazôn está perfeitamente posicionado para se tornar a “voz do povo” ao defender uma política de Númenor em primeiro lugar.

Nos livros de J.R.R. Tolkien, é Pharazôn quem convence todos em Númenor a navegarem até Valinor e invadirem as terras imortais. Ele é manipulado por Sauron, o que leva à destruição da ilha.

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder está disponível na Amazon Prime Video.

