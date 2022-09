Os Anéis de Poder já supera os filmes de O Senhor dos Anéis de uma forma

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder mostrou um pouco da sociedade dos elfos, anãos e homens. Nesse processo, a série do Amazon Prime Video já superou os filmes de Peter Jackson de uma maneira importante.

Os anões não foram mostrados no seu melhor nas trilogias O Senhor dos Anéis e O Hobbit, de Peter Jackson, mas O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder finalmente muda isso.

A série da Amazon acontece milhares de anos antes de O Hobbit, então a Terra-média da série é diferente em vários aspectos importantes em comparação com o que vimos nos filmes de Peter Jackson.

Uma das maiores diferenças é como os anões são retratados, e a diferença é tão gritante que até se destaca em comparação com outras representações de anões em cenários de fantasia.

Os anões são tratados consistentemente como a versão de Atlântida do gênero de fantasia: uma civilização tecnologicamente avançada há muito perdida. As trilogias O Senhor dos Anéis e O Hobbit foram ainda mais longe, tornando os anões uma fonte frequente de alívio cômico.

Tornou-se um problema suficientemente grande que os showrunners de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder prometeram tornar os anões “legais” novamente.

Os anões em seu apogeu

O segundo episódio de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder não tira completamente a comédia dos anões – a visita de Elrond a Khazad-dûm produz uma injeção muito necessária de alguma leveza – mas mostra os anões em seu glorioso apogeu.

O episódio revela o escopo de tirar o fôlego de como uma próspera civilização anã se parece a partir de perspectivas com as quais as pessoas podem estar familiarizadas, como feitos de arquitetura e engenharia. No entanto, o episódio também fornece alguns novos vislumbres sobre a cultura da raça.

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder se passa durante a Segunda Era, quando os anões estavam prosperando. Quando Elrond e Celebrimbor viajam para o lendário reino de Khazad-dûm, Celebrimbor observa: “Os anões esculpem a rocha com o respeito de quem cuida de um pai idoso”.

Finalmente, alguém pode falar com reverência sobre os anões no tempo presente. Uma vez que Elrond consegue entrar depois de invocar o Rito de Sigin-tarâg, ele caminha pelo reino subterrâneo com a mandíbula aberta enquanto se maravilha com o intrincado sistema agrícola e elevadores de transporte mecanizados.

É um reflexo incrível de como era Khazad-dûm antes de se depararem com o Balrog, que vemos em A Sociedade do Anel.

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder já está disponível no Amazon Prime Video.

