Os Anéis de Poder: Os Pés-Peludos são Hobbits? Entenda

Um dos povos retratados em Os Anéis de Poder são os Pés-Peludos. Mas eles são os mesmos que os Hobbits, como Bilbo, Frodo, Sam, Merry e Pippin? Veremos isso agora.

Primeiramente, é importante ressaltar que os Pés-Peludos, como povo, não são uma invenção do Amazon Prime Video. Eles são descritos no prólogo do livro O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel.

Continua depois da publicidade

“Antes da travessia das montanhas, os Hobbits já haviam se dividido em três estirpes um tanto diversas: Pés-peludos, grados e Cascalvas”, escreveu J.R.R. Tolkien nesse prólogo.

Os Pés-Peludos eram mais morenos de pele, mais miúdos e mais baixos, eram imberbes e não calçavam botas; suas mãos e pés eram asseados e ligeiros; e preferiam os planaltos e encostas dos morros”, continua a descrição.

Assim sendo, a resposta mais curta é: sim, os Pés-Peludos são Hobbits. Mas ainda são bem diferentes daqueles que vemos na trilogia O Senhor dos Anéis. Vamos mergulhar mais nisso.

A respeito dos Hobbits

Tolkien também descreve como os Pés-Peludos mantinham contato com os anãos em tempos passados, consequência, é claro, de viverem nas proximidades das montanhas.

Além disso, o autor aponta como eram a variedade mais normal e representativa dos Hobbits, sendo, de longe, a mais numerosa.

Eles também mantiveram por mais tempo o hábito ancestral de viver em túneis e tocas. E demonstravam inclinação para estabelecerem-se em um lugar apenas.

Vale apontar que Os Anéis de Poder se passa na Segunda Era da Terra-média, enquanto O Hobbit e O Senhor dos Anéis contemplam os anos finais da Terceira. Portanto, o povo nomádico que vemos na série já mudou bastante em relação ao que vemos na trilogia.

Assim sendo, é possível afirmar que os Pés-Peludos podem ser ancestrais de alguns Hobbits descritos ou mencionados em O Senhor dos Anéis. Eles ainda vão mudar bastante, vão se estabelecer no Condado, ou nos arredores de Bree.

Mas quando o assunto é raça, eles são, sim, Hobbits.

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder já está disponível no Amazon Prime Video.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.