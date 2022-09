Os Anéis de Poder: Quem é Morgoth e o que aconteceu a ele

Alerta de spoilers

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder começa com uma narração de Galadriel recontando um pouco dos eventos da Primeira Era. Ela menciona Morgoth, contra quem os elfos guerrearam. Veremos agora quem exatamente foi ele.

Morgoth, originalmente conhecido como Melkor, foi o maior dos Ainur. Eles foram os primeiros e mais poderosos seres criados por Ilúvatar, o deus da mitologia criada por J.R.R. Tolkien, antes do início do Mundo.

Os Ainur eram os “filhos do pensamento de Ilúvatar”, e cada um recebeu a compreensão apenas daquela parte da mente de Ilúvatar de onde eles vieram. A exceção foi Melkor, que tinha parte dos dons de todos os outros.

Por vagar pelo Vazio na tentativa de encontrar e usar a Chama Imperecível, o Fogo Secreto, a fonte da atividade criativa de Ilúvatar, Melkor desenvolveu ideias diferentes das dos outros Ainur.

Seus sentimentos cresceram rebeldes contra seu criador, pois ele desejava criar seres sencientes para habitar o Vazio e estava insatisfeito pelo fato de Ilúvatar não ter feito isso. No entanto, Melkor não conseguiu encontrar a Chama, pois ela não estava no Vazio, mas com Ilúvatar.

Ilúvatar instruiu os Ainur na música, até que os reuniu para fazer a Música dos Ainur: a grande canção que criou a Visão de Ilúvatar e, finalmente, o mundo real.

Melkor caiu da glória quando interrompeu a Música dos Ainur e desafiou a vontade de Ilúvatar. Morgoth corrompeu muitos dos Ainur a seu serviço, lutou contra os Valar ainda durante a criação do mundo e estragou Arda.

Morgoth como o Primeiro Senhor do Escuro

Morgoth foi junto de outros Ainur para Arda, o mundo físico, e lá se autoproclamou o senhor desse mundo.

Ele começou a corromper os filhos de Ilúvatar, criando os orques, corrompendo outros espíritos conhecidos como maiar, gerando os balrogs e também foi responsável pela criação dos dragões.

Eventualmente, como vemos no começo da série, Melkor, junto de Ungoliant, que tinha a forma de uma gigantesca aranha, destruiu as duas árvores de Valinor, que traziam luz para o mundo antes da criação do sol e lua (esses foram originados dos frutos das árvores).

Depois, ele roubou as Silmarils, três joias criadas pelo elfo Fëanor, que havia capturado parte da luz das árvores para tal. O elfo e seus filhos juraram guerrear contra Morgoth e qualquer um que segurasse as Silmarils, até recuperarem-nas.

Seu roubo das Silmarils e guerras contra elfos e homens abrangeu grande parte da história da Primeira Era.

Eventualmente, Morgoth foi derrotado, acorrentado pelos Valar e jogado no Vazio, deixando o dano permanente que seus males causaram, e seu ex-tenente Sauron, um maiar corrompido pelo Senhor do Escuro, que continuou a causar males pelo mundo.

Um dia, de acordo com uma profecia, Morgoth se levantará novamente em grande ira, mas será destruído na Dagor Dagorath, a última batalha, que acabará com todas as guerras.

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder já está disponível no Amazon Prime Video.

