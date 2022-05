Os Gremlins estão de volta em nova série; veja

Você se lembra dos Gremlins? Eles estarão de volta em Gremlins: Secrets of the Mogwai, uma nova série animada para a HBO Max.

O projeto é uma produção da Amblin Television, uma divisão da empresa de Steven Spielberg, que também trabalhou nos filmes dos Gremlins.

Foram divulgadas algumas imagens de Gremlins: Secrets of the Mogwai, também apresentando os atores que darão voz aos personagens principais.

Confira abaixo as imagens de Gremlins: Secrets of the Mogwai, a nova série animada para a HBO Max.

O elenco de voz da série animada contará com estrelas como Ming-Na Wen, James Hong, BD Wong e Izaac Wang.

Por muito tempo, especulou-se sobre um possível reboot de Gremlins no cinema, mas pelo menos por enquanto, os produtores preferiram investir nesta série animada.

Gremlins: Secrets of the Mogwai chegará ao catálogo da HBO Max ainda em 2022.

