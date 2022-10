Os Simpsons corrigiu grande erro de It: A Coisa 2

A série animada Os Simpsons é uma das mais bem elogiadas de todos os tempos. A criação de Matt Groening atravessou gerações, e é como se fosse a representação de sua família.

O desenho ainda homenageia vários momentos do cinema e da TV, e não foi diferente com Pennywise, o palhaço assassino de It: A Coisa, criação de Stephen King.

Embora o destino do palhaço tenha sido uma decepção no segundo filme, o desenho ofereceu uma versão ainda melhor para a morte do personagem do terror.

No quinto episódio da 34ª temporada da série, Os Simpsons acabou corrigindo o maior erro de It: A Coisa 2, filme muito dividido entre os fãs.

Krusto se provou melhor que Pennywise

Os Simpsons mostrou o substituto de Krusty, Krusto, o Palhaço, uma paródia do próprio Pennywise. Ele conseguiu quebrar um por um enquanto morria, embora sua morte tenha sido muito lenta e dolorosa.

No final de It: A Coisa 2, depois que o palhaço apunhala Eddie, o Clube dos Perdedores se junta a Pennywise e o insulta até a morte.

A morte do personagem, para muitos, é um tanto ridícula, visto que o vilão muda de forma até ficar pequeno, como se fosse um bebê.

Diferente disso, Os Simpsons melhoraram a história do final do segundo filme, dando ao personagem uma morte que ainda o via enfraquecido pelas crianças.

Krusto, o Palhaço não se derrete quando as crianças o enfrentam, e seus membros acabam estalando um por um, dando a ele uma morte dolorosa e lenta.

O seriado corrigiu a morte misericordiosa de Pennywise, fazendo com que Krusto tenha tido uma morte tão pior quanto seus assassinatos.

A paródia de Krusto, a versão ainda mais bizarra de It, mostra como deveria ser o final do segundo filme, visto que Pennywise levou o terror e matou de forma impiedosa várias crianças.

Os Simpsons está no Star+. Já os dois filmes do It estão na HBO Max.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.