Os Simpsons responde grande mistério familiar na 33ª temporada

A série animada Os Simpsons responde um grande mistério familiar na 33ª temporada.

A mãe de Homer Simpson, Mona, é uma das figuras mais intrigantes da série. Ela é uma ativista hippie que abandonou Homer quando criança, e só retornou à vida do filho quando ele se tornou um pai de meia-idade.

Mas, a primeira aparição da personagem no programa não foi uma das únicas. No episódio 9 da 33ª temporada, foi revelado que Mona estava presente no nascimento de Bart (via ScreenRant).

No episódio, ela apareceu disfarçada de médica no hospital que Homer levou Marge, e ele não conseguiu reconhecê-la.

No entanto, isso deixa claro que o reencontro entre os dois aconteceu muito antes de Homer ter se tornando pai de três crianças. A série continua explorando fortemente os clássicos momentos de Homer.

Os Simpsons no Star+

“Esta comédia animada de enorme sucesso gira em torno da família de mesmo nome que mora na cidade de Springfield, em um estado americano sem nome. O pai, Homer, não é um típico homem de família. Empregado de uma usina nuclear, ele faz o melhor para comandar sua família, mas frequentemente se vê comandado”, revela a sinopse.

“A família inclui ainda a carinhosa mãe de cabelo azul Marge, o filho encrenqueiro Bart, a talentosa filha Lisa e a bebê Maggie. Outros moradores de Springfield incluem o vizinho religioso da família, Ned Flanders, o médico, Dr. Hibbert, o bartender Moe e o chefe de polícia Clancy Wiggum”, continua a sinopse.

Criada por Matt Groening, o elenco de voz conta com Dan Castellaneta, Yeardley Smith, Nancy Cartwright, Julie Kravner, Hank Azaria e outros.

Os Simpsons está disponível no Star+. Para assistir, clique aqui e assine o streaming.

