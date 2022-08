Outlander vai ganhar série derivada; saiba mais

A série Outlander, produzida pelo Starz, vai ganhar um spin-off, que teve detalhes revelados.

De acordo com o Deadline, o prelúdio foi oficialmente confirmado, e terá o título de Blood of My Blood. Atualmente, a série está em desenvolvimento na sala de roteiristas.

A presidente de programação original da Starz, Kathryn Busby, revelou que a emissora está empolgada em explorar mais do mundo de Outlander.

“Outlander é uma série fascinante que, de temporada a temporada, conquistou os corações de seus fãs em todo o mundo. Estamos empolgados em retirar as camadas deste mundo vibrante para trazer ao nosso público a origem de onde tudo começou”, disse ela.

“Matthew Roberts, Maril Davis e Ronald Moore continuarão trazendo sua excelente visão e criatividade para esta nova iteração, e mal podemos esperar para ver o que acontece a seguir”, concluiu.

Detalhes da história são revelados

Segundo aponta o site, a trama vai seguir a história de amor dos pais de Jamie Fraser, Ellen MacKenzie e Brian Fraser.

Com o título completo de Outlander: Blood of My Blood, Matthew B. Roberts atua como roteirista, showrunner e produtor executivo. Maril Davis e Ronald D. Moore também serão produtores.

Atualmente, a série segue em desenvolvimento, assim como a sétima temporada de Outlander.

Outlander: Blood of My Blood não possui previsão para estrear.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.