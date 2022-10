Outro ator de The Big Bang Theory quase interpretou Howard

Simon Helberg foi ótimo como Howard Walowitz em The Big Bang Theory, mas outro ator quase conseguiu interpretar o personagem.

Howard possui um dos melhores arcos da série, se tornando extremamente importante e querido pelos fãs. Mas originalmente, outro ator de The Big Bang Theory quase foi o engenheiro com problemas com a mãe.

Continua depois da publicidade

Como revelado no novo livro The Big Bang Theory: The Definitive, Inside Story of the Epic Hit Series, que conta detalhes dos bastidores da produção, o ator Kevin Sussman, que acabou interpretando Stuart (dono da loja de quadrinhos), estava escalado como o interprete original de Howard.

É curioso que Simon Helberg não sabia disso até que o livro fosse produzido, e ficou chocado quando descobriu. Aparentemente, Sussman nunca falou sobre o assunto justamente porque: “ele nunca quis preocupar Simon fazendo ele pensar que não foi a primeira pessoa escalada”.

Além da reação dos atores, é interessante o fato de Stuart ser extremamente diferente de Howard, nos fazendo imaginar como seria a abordagem de Sussman no papel.

Kevin Sussman tentou interpretar Sheldon

Howard não é o único na lista de personagens principais que Sussman quase interpretou. Aparentemente, o ator também fez teste para ser Sheldon.

Isso foi revelado por John Ross Bowie, que interpretou Barry Kripke, enquanto o ator falou sobre sua própria tentativa de entrar na sitcom no papel de Leonard.

Bowie não entrou em detalhes sobre os motivos de ambos não terem conseguido os papéis, mas pode ter algo a ver com Parsons e Galecki sendo perfeitos como Sheldon e Leonard.

É curioso ver como a experiência de Sussman espelha a de seu personagem Stuart na série. Com ambos sempre chegando perto de fazer parte do núcleo principal da série.

Stuart foi um coadjuvante muito frequente, aparecendo em 84 dos 279 episódios da série. O personagem conseguiu desenvolver um arco próprio cheio de altos e baixos (na maioria baixos) até ter seu final feliz, sendo quase um 8º membro do grupo de protagonistas.

Mesmo que fiquemos um pouco curiosos com as outras possibilidades, é difícil reclamar da escalação final da série. Cada ator interpretou muito bem seu respectivo personagem, e a química do elenco foi um dos grandes motivos do sucesso de The Big Bang Theory.

Todos os episódios de The Big Bang Theory estão disponíveis no HBO Max.

Sobre o autor Gabriel Soldeira