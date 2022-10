Pack de pé: Diretora comenta cena “suja” de A Casa do Dragão

Contém Spoiler

A diretora Clare Kilner falou sobre a cena envolvendo a rainha Alicent e Larys Strong no episódio 9 de A Casa do Dragão.

Larys é um dos personagens mais traiçoeiros da série, tendo sido responsável pela morte da própria família em uma atitude para se promover, e ao mesmo, tempo ajudar a rainha Alicent.

Desde cedo, o Lorde Larys demonstrou seu apoio e interesse pela rainha dos Sete Reinos, agindo como seu principal informante dentro da corte, além de sempre oferecer meios escusos para resolver os problemas de Alicent.

Uma cena do episódio 9 deixou o público um pouco mais perturbado com a relação dos dois, Larys se oferece para eliminar outra ameaça política de Alicent. Mysaria, a Verme Branco, que possui uma rede de espiões dentro do palácio.

Durante a cena vemos que Larys troca as informações e seus serviços pela visão dos pés da rainha, que permite que seu aliado se masturbe enquanto ela exibe seus pés, em uma das cenas mais comentadas e desconfortáveis do episódio.

Pouco depois do episódio 9 estrear, a diretora falou sobre a cena em uma entrevista ao Entertainment Weekly. Kilnet considera as ações de Larys como sendo “invasivas”, mas revelou que acha a cena “interessante”.

“Aquela foi uma cena interessante, na verdade. Curiosamente, você chama os coordenadores de intimidade para a nudez, mas eles não pensam neles para isso. O que ele faz é tão invasivo. Olha para os pés dela enquanto bate uma. É tão intrusivo e invasivo. É uma cena realmente suja.”

A cena do pé do episódio 9 aumenta a complexidade da relação entre Alicent e Larys

Durante a 1ª temporada de A Casa do Dragão, vemos Larys abrir seu caminho, com planos e assassinatos, por 16 anos até se tornar o confidente de maior confiança da rainha Alicent.

Mas nos no episódio 9 foi a primeira vez que vemos como a rainha está recompensando esses serviços, ele investiga e mata inimigos, em troca de “olhar para os pés dela enquanto bate uma”, como a própria Kilner se referiu à cena.

A forma natural com que tudo acontece, sem nenhuma palavra sobre o acordo, fica claro que não é a primeira vez que esse tipo de transação acontece entre os dois.

A cena revela mais da complexa dinâmica entre os personagens. Alicent olha para o outro lado enquanto mostra que está disposta a sacrificar até sua dignidade para ter a lealdade e os serviços obscuros de Larys ao seu lado.

Próximo ao fim do episódio vemos que o quartel-general de Mysaria está pegando fogo, assim como o que aconteceu com a casa ancestral de Larys. Mas não fica claro se a Verme Branca morreu ou não, o que devemos descobrir no próximo e último episódio da 1ª temporada da série.

A Casa do Dragão tem seus episódios lançados todo domingo na HBO Max.

