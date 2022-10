Roteirista explica polêmica decisão de A Casa do Dragão

Alerta de spoiler

A série A Casa do Dragão, derivada de Game of Thrones, é um dos grandes sucessos do ano e está prestes a encerrar sua primeira temporada. E claro, há sempre decisões polêmicas, e uma das roteiristas explicou sobre uma delas, tomada por uma personagem.

Um segundo ano já foi garantido pela HBO Max, e vai continuar a saga de As Crônicas de Gelo e Fogo, escrita por George RR Martin. O criador, além disso, está envolvido com a produção do seriado.

“Os apoiadores de Aegon Targaryen entram em conflito com os adeptos de sua meia-irmã, Rhaenyra, pelo trono de Viserys I, seu falecido pai, iniciando uma guerra civil cerca de 200 anos antes dos eventos retratados em Game of Thrones”, diz a sinopse.

A série é estrelada por Matt Smith, conhecido por The Crown e Morbius, Emma D’Arcy, de Truth Seekers, e Olivia Cooke, de Motel Bates. Paddy Considine, Emily Carey e Milly Alcock completam o elenco.

Rhaenys e sua decisão de misericórdia

Em uma entrevista recente a Sara Hess detalhou por que Rhaenys não ordenou que Meleys matasse Aegon e sua família quando ela teve a chance.

Ao ser perguntada por que Rhaenys não disse dracarys, Hess explicou que ela acredita que matar sua família não é sua decisão (via ScreenRant).

“Acho que ela simplesmente não consegue. Não é a guerra dela. A luta é entre esses dois lados e ela meio que não está nela. Ela não se sente como se ela fosse a única a entrar e fazer isso”, disse ela.

Segundo a roteirista, Rhaenys entende que Rhaenyra quer proteger os filhos, e Rhaenys matar sua família seria um custo muito alto.

“Se ela tivesse incinerado todo mundo, acabou o jogo, Rhaenyra vence e terminamos aqui. Mas o custo é enorme. Eu também me sinto naquele momento, ela olha Alicent nos olhos e Alicent caminha na frente de seu filho para protegê-lo”, comentou Hess.

“Rhaenys está com raiva, mas em sua cena anterior com Alicent, ela a respeitou, mesmo que não concorde com ela. Então ela não vai matar outra mulher assim”, concluiu.

Antes de seu confronto no Dragonpit, Rhaenys e Alicent se falaram brevemente, após Rhaenyrs ter sido trancada em seus aposentos.

Alicent acredita que Rhaenys deveria ter sido rainha, mas entende que precisa seguir a tradição patriarcal, que dita que ela devem guiar os homens reais.

Rhaenys está frustrada com Alicent por estar a serviço dos homens. Ao libertar Meleys, Rhaenys toma uma posição inédita, decidindo seu lugar na guerra que está por vir.

A Casa do Dragão está disponível na HBO Max.

