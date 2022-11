Pai de astro de A Casa do Dragão tira sarro do filho em evento

Um dos astros de A Casa do Dragão passou por um momento bastante constrangedor com o pai, em um evento da série derivada de Game of Thrones.

O sucesso da HBO Max, que ganhará uma segunda temporada, se tornou uma das séries mais assistidas da plataforma, e também deste ano.

Com isso, alguns eventos acontecem nos Estados Unidos, com a presença de astros do elenco. O ator Ty Tennant, filho de David Tennant, o 10º Doctor Who, acabou tirando sarro do filho com uma plaquinha de papel (via ScreenRant).

Durante a London Comic-Con, David escreveu no papel “ele não é tão especial”, fazendo uma referência com Peter Davison, sogro do ator que foi o quinto Doctor Who.

Davison, que viveu o personagem de 1981 a 1984, acabou fazendo a mesma plaquinha ainda em um evento em abril, que aconteceu no País de Gales.

Veja as imagens, abaixo.

David Tennant pode aparecer em A Casa do Dragão?

Enquanto Ty acabou entregando o papel de Aegon para Tom Glynn-Carney após um salto temporal, os fãs se perguntam de David Tennant poderia aparecer em A Casa do Dragão.

O ator já está habituado em uma série de fantasia, que é Doctor Who, e uma aparição em Westeros não seria de se espantar.

Além disso, o astro também estrela a série Good Omens e é uma das vozes de A Lenda de Vox Machina, ambas do Prime Video.

Tennant pode muito bem viver um personagem de má índole também, como é o caso do vilão Kilgrave, da série Jessica Jones.

O elenco de A Casa do Dragão ainda conta com Matt Smith, que substituiu David Tennant como Doctor Who, sendo o 11º astro a viver no papel.

Embora o elenco da segunda temporada de A Casa do Dragão não tenha sido revelado, David poderia muito bem fazer sua estreia no mundo de Game of Thrones.

A Casa do Dragão tem sua primeira temporada completa no HBO Max.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.