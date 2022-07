Para onde Ms. Marvel vai no fim da 1ª temporada

Ms. Marvel terminou a sua primeira temporada preparando o caminho para As Marvels, a sequência de Capitã Marvel.

Esse encerramento aconteceu de maneira um pouco abrupta, o que pode ter confundido muitos fãs. No entanto, com base nos quadrinhos, é possível já ter uma ideia do destino da Ms. Marvel.

Obviamente, esta matéria conta com alguns spoilers. Então, não continue lendo caso ainda não tenha assistido.

Uma das surpresas do final da primeira temporada é que Ms. Marvel abruptamente troca de lugar com a Capitã Marvel.

A Capitã Marvel, de repente, surge em seu lugar, e parece não entender muito bem o que aconteceu. O público também pode não ter entendido nada.

Antigo enredo dos quadrinhos

Primeiro, é preciso um pouco de contexto: nos quadrinhos dos anos 60, o Capitão Marvel original tinha pulseiras cósmicas que podiam fazê-lo viajar para a Zona Negativa.

Acontece que Rick Jones, um clássico ajudante do Hulk, também encontrou pulseiras iguais. Isso os deixou ligados de maneira interdimensional, mas havia um problema: aquelas pulseiras os impediam de estar no mesmo lugar e no mesmo tempo.

Quando eles usavam as pulseiras ao mesmo tempo, eles trocavam de lugar. Mas, não era tão simples assim.

Enquanto o Capitão Marvel ocupava o lugar de Rick Jones, este era enviado para a Zona Negativa. O que era um problema muito grande, já que Rick Jones era só um jovem comum.

A Zona Negativa, caso não saiba, é uma dimensão alternativa descoberta por Reed Richards, o Senhor Fantástico.

Inicialmente, acreditava-se que era apenas um enorme vácuo, um lugar constituído simplesmente de antimatéria.

No entanto, a Zona Negativa também é o lar de terríveis alienígenas e vilões. Tudo indica que este é o enredo que está sendo usado de base para a história entre a Capitã Marvel e a Ms. Marvel no MCU.

Sendo este o caso, é muito provável que Ms. Marvel esteja agora na Zona Negativa, o que pode ser explorado em As Marvels.

Ms. Marvel está disponível no Disney+, enquanto As Marvels chega aos cinemas em 27 de julho de 2023.

