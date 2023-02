Participantes de reality de Round 6 chamam programa de cruel: “Nos trataram como cavalos”

Os participantes de um reality show de Round 6 estão desconfortáveis com o programa, e o chamaram de cruel e como se fossem tratados como cavalos.

A Netflix desenvolveu um programa baseado no seriado de sucesso, que terá segunda temporada. Porém, os problemas do reality show continuam mesmo após uma equipe médica ter sido chamada para os participantes.

Em recente entrevista, alguns participantes que não revelaram suas identidades, afirmaram que sentiram que o desafio havia sido manipulado. Segundo eles, a empresa tratou como se fossem cavalos em uma corrida (via ComicBook).

“Foi a coisa mais cruel pela qual já passei. Éramos uma corrida de cavalos humanos e eles estavam nos tratando como cavalos em uma corrida fria e [a corrida] foi consertada”, disse um.

“Todo o tormento e trauma que experimentamos não foi devido ao jogo ou ao rigor do jogo. Foram as incompetências de escala – eles morderam mais do que podiam mastigar”, comentou outro.

Além disso, influenciadores que participam do reality podem ter recebido uma vantagem na competição, sendo pré-selecionados para subir na classificação do jogo.

Uma segunda temporada de Round 6 está em desenvolvimento, mas ainda deve demorar para ser lançada.

Além de ter recebido elogios da crítica, a primeira temporada de Round 6 quebrou recordes de audiência na Netflix.

“Um grupo de pessoas passando por dificuldades financeiras aceita um estranho convite para um jogo de sobrevivência. Um prêmio bilionário os aguarda, mas as apostas são altas e mortais”, diz a sinopse.

