Patrick Dempsey tira sarro de Ellen Pompeo por sair de Grey’s Anatomy

A atriz Ellen Pompeo se despediu de Meredith Grey em Grey’s Anatomy após anos vivendo a personagem. Agora, Patrick Dempsey, o Derek Shepherd, comentou a saída da atriz, aproveitando para soltar uma piada sobre o fato.

Dempsey brincou com o fim da jornada de Pompeo como Meredith durante uma aparição no Jimmy Kimmel Live.

Continua depois da publicidade

O apresentador Jimmy Kimmel brincou com Dempsey, dizendo: “Ela está saindo do show. Não sei se você ouviu, ela foi pega roubando Band-Aids do set.”

A estrela de Desencantada não perdeu a oportunidade: “Será mesmo? Finalmente, eles a pegaram. Você pode imaginar o que ela teria em casa agora depois 19 temporadas? Um hospital completo”.

Patrick Dempsey como Dr. Derek Shepherd

Ellen Pompeo agradeceu aos fãs após sair de Grey’s Anatomy

Dempsey saiu do drama médico da ABC em 2015, após 12 temporadas. Embora seu personagem tenha morrido em um acidente de carro, Derek fez um retorno surpresa na 17ª temporada.

Pompeo, por outro lado, foi uma constante na série até o final da 19ª temporada, que mostrou Meredith dizendo a seus colegas em Seattle que estava se mudando para Boston.

“Sou eternamente grata e humilde pelo amor e apoio que todos vocês me mostraram, à Meredith Grey e o show por 19 temporadas!”, ela escreveu no Instagram. “Apesar de tudo, nada disso teria sido possível sem os melhores fãs do mundo”.

Apesar da saída de Ellen Pompeo, ela continua como produtora executiva do programa e deve retornar para o desfecho da série.

Você pode conferir todos os episódios de Grey’s Anatomy na plataforma Star+. Clique aqui para assinar o streaming.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.