Penny original de The Big Bang Theory era totalmente diferente e muito pior

Penny é uma das personagens mais icônicas de The Big Bang Theory, mas ela era bem diferente no primeiro piloto da série de comédia e muito pior do que a versão definitiva que conhecemos.

Antes da estreia oficial de The Big Bang Theory, seu piloto que não foi ao ar tinha um elenco significativamente diferente de personagens além de Leonard e Sheldon.

Penny e os outros dois rapazes não estavam presentes, e em seus lugares estavam duas outras personagens femininas.

Gilda, interpretada por Iris Bahr, lembra Leslie Winkle, de Sara Gilbert, e Katie, interpretada por Amanda Walsh, é sem dúvida a versão original do que se tornaria Penny.

Ela é esperta, confiante, sexy e não tem nenhum entusiasmo pela inteligência ou interesses dos rapazes, que foram algumas das características notáveis ​​de Penny na série.

Personagem foi descartada

Os criadores Bill Prady e Chuck Lorre decidiram descartar o papel de Walsh depois que sua personagem recebeu uma resposta negativa do público durante as exibições de teste.

Enquanto Katie e Penny são parecidas, os espectadores acharam que a primeira era muito dura com os cientistas da série.

E desde que a combinação nerd de Leonard e Sheldon rapidamente se tornou querida pelo público, os fãs foram imediatamente superprotetores deles. Por causa disso, ter alguém que parecia tão mesquinha como Katie interagindo com eles simplesmente não funcionava.

Apesar da habitual indiferença de Penny em relação aos interesses acadêmicos e nerds dos meninos, ela não era má com eles. Sim, há algumas provocações da parte dela, mas quando se trata disso, ela é uma amiga confiável para todos eles.

Não importa o quanto Sheldon a irritasse ou Howard flertasse irritantemente com ela, ela oferecia sua ajuda quando eles precisavam. Embora Katie tenha aparecido apenas em um episódio, e ela poderia ter mudado ao longo de The Big Bang Theory, mas a audiência não gostou de ver como ela tratou os dois protagonistas masculinos da série.

Atualmente, você pode conferir todas as temporadas de The Big Bang Theory no HBO Max.

