Percy Jackson: Fotos do set provocam cena crucial dos livros

Novas fotos do set da série de Percy Jackson provocam uma cena crucial dos livros.

As filmagens da primeira temporada estão em andamento, e confirmaram que um momento icônico de O Ladrão de Raios será recriado (via ComicBook).

Os atores Walker Scobell, Leah Jeffries e Aryan Simhadri foram vistos por fãs na Simon Fraser University, que foi alterada para parecer um museu.

A cena em específico pode retratar o trio principal fugindo de uma Equidna e Quimera no Gateway Arch, como é dito no livro.

Veja as imagens, abaixo.

@yvrshoots @WhatsFilming Snapped the actors in action for Percy Jackson. At Simon Fraser University. pic.twitter.com/QWwOpztmZU — Liv (@Liv2bLeen) August 17, 2022

A nova série de Percy Jackson no Disney+ não conta com qualquer relação com os filmes previamente lançados da franquia.

O elenco é liderado por Walker Scobell, de O Projeto Adam, no papel de Percy Jackson. Aryan Simhadri e Leah Sava Jeffries foram anunciados em seguida como Grover e Annabeth, respectivamente.

Com o início das gravações, o portal Variety revelou também novos nomes que se juntam ao elenco da série do Disney+, incluindo Virginia Kull no papel de Sally Jackson, Glynn Turman como Quíron, Jason Mantzoukas como Dionísio/Sr. D, Megan Mullally como Sra. Dodds e, finalmente, Timm Sharp como Gabe Ugliano.

Ainda não há previsão de estreia para a série de Percy Jackson no Disney+.

