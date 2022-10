Periféricos: A série de ficção científica do Prime Video que você precisa conhecer

O Amazon Prime Video lançou uma nova ficção científica baseada em livro de um dos autores mais importantes do gênero. Trata-se de Periféricos, dos mesmos produtores de Westworld.

“Presa em uma cidadezinha nos Montes Apalaches, a única fuga da rotina pesada para uma jovem é jogar videogames de última geração. Ela é tão boa que uma empresa envia a ela um novo sistema de videogames para testar… mas há uma surpresa”, começa a sinopse oficial.

“A simulação desperta nela os sonhos de ter um objetivo, um romance, e glamour, no que parece um jogo… mas também coloca ela e sua família em perigo real”, conclui a descrição da série.

Espere reviravoltas existenciais nessa ficção científica do Prime Video sobre um misterioso aparelho de realidade virtual, que teletransporta uma inocente mulher americana de uma pequena cidade para uma sombria distópica Londres e sua estranha conexão com essa linha do tempo de realidade alternativa.

Elenco e equipe de Periféricos

Jonathan Nolan e Lisa Joy, criadores de Westworld, são produtores executivos da nova série, que foi criada por Scott B. Smith. Ele é mais conhecido como roteirista dos filmes Sibéria (com Keanu Reeves) e As Ruínas.

A série é baseada em livro de mesmo nome de William Gibson, tido como o pai do cyberpunk, graças ao seu livro Neuromancer.

O elenco principal de Periféricos é estrelado por Chloë Grace Moretz (Flynne Fisher), Gary Carr (Wilf Netherton), Jack Reynor (Burton Fisher), Eli Goree (Conner), Charlotte Riley (Aelita), JJ Feild (Lev), Adelind Horan (Billy Ann). Baker), Alex Hernandez (Tommy), Austin Rising (Leon) e T’Nia Miller (Cherise).

Moretz é mais conhecida por interpretar Hit-Girl em Kick-Ass, além de já ter estrelado Deixe-me Entrar e o remake de Carrie, a Estranha.

Ao todo, Periféricos terá oito episódios nessa primeira temporada. Eles serão lançados semanalmente às sextas-feiras.

O que os críticos estão dizendo sobre Periféricos

Periféricos estreou com boas avaliações dos críticos, acumulando – até o momento – 67% de aprovação no Rotten Tomatoes, com 27 críticas contabilizadas.

“Uma série de ficção científica habilmente construída com um mistério envolvente envolto em um pedaço intrigante de construção de mundos abrangendo dois futuros díspares” , elogiou James Dyer, da Empire.

“Basta dizer que é uma versão bravura da história de Gibson, contada com confiança por pessoas que eu suspeito que manterão a trama firme e a lógica interna – seja ela qual for – consistente”, escreveu Lucy Mangan, do Guardian.

“Propulsiva, imaginativa e visualmente deslumbrante sem ser esmagadora, esta adaptação de um romance de William Gibson do roteirista indicado ao Oscar Scott B. Smith é refrescantemente clara e absolutamente agradável”, opinou Tom Long, do Detroit.

“A história é interessante, a tecnologia é legal e Chloe Moretz é estelar aqui. Não, talvez não seja um gancho instantâneo como Westworld foi, mas mesmo com dois episódios totalizando mais de duas horas, eu aproveitei meu tempo e estarei sintonizando nas sextas-feiras para mais”, apontou Paul Tassi, da Forbes.

