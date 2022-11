Periféricos evita o problema que matou Westworld

O Amazon Prime Video lançou Periféricos, série de ficção científica dos mesmos produtores de Westworld, que foi cancelada pela HBO. A nova produção já evita o problema que matou a série sobre os robôs.

Periféricos e Westworld compartilham muito em comum. Ambas são baseados em obras de ficção científica respeitadas, ambas contam com a veia mais filosófica do gênero, e ambas contam com Jonathan Nolan e Lisa Joy entre suas mentes criativas.

Uma diferença fundamental, no entanto, é que Periféricos ainda está no ar. Apesar de exigir apenas uma temporada final para encerrar sua narrativa principal, a HBO cancelou a quinta temporada de Westworld após um declínio constante da audiência.

Explicar por que Westworld foi cancelada com um fator específico é impossível, mas uma crítica frequente citada entre espectadores e críticos foi a abordagem emaranhada da série da HBO aos mistérios.

Grandes perguntas costumavam se estender por uma temporada inteira, às vezes mais, e quando as respostas finalmente chegavam, Westworld normalmente as entregava de maneira irritantemente ambígua. Felizmente, Periféricos está evitando essa mesma armadilha até agora.

Periféricos se distancia de Westworld

Ecoando Westworld, Periféricos é uma história construída sobre mistérios e reviravoltas que mudam o jogo.

Ao longo de seus cinco primeiros episódios, no entanto, a série do Prime Video forneceu um fluxo constante de respostas relativamente claras para as perguntas que faz.

Em vez de guardar as revelações mais sísmicas para uma poderosa exposição no final da temporada, ou substituir a convicção narrativa por alusão evasiva, a primeira temporada de Periféricos se recusa a deixar os espectadores refletindo sobre os mesmos mistérios por muito tempo.

Dessa forma, a série do Prime Video evita uma das queixas mais comuns direcionadas a Westworld.

Periféricos é exibido pelo Amazon Prime Video.





