Periféricos: Quantos episódios tem e quando serão lançados

Periféricos é a nova série que tem dado o que falar no Amazon Prime Video. Atualmente, o seriado está em 1º lugar dentre os 10 mais assistidos na plataforma de streaming. Mas fica a dúvida: quando os novos episódios sairão? Veremos agora.

“Presa em uma cidadezinha nos Montes Apalaches, a única fuga da rotina pesada para uma jovem é jogar videogames de última geração. Ela é tão boa que uma empresa envia a ela um novo sistema de videogames para testar… mas há uma surpresa”, começa a sinopse oficial.

“A simulação desperta nela os sonhos de ter um objetivo, um romance, e glamour, no que parece um jogo… mas também coloca ela e sua família em perigo real”, conclui a descrição da série.

Jonathan Nolan e Lisa Joy, criadores de Westworld, são produtores executivos da nova série, que foi criada por Scott B. Smith. Ele é mais conhecido como roteirista dos filmes Sibéria (com Keanu Reeves) e As Ruínas.

A série é baseada em livro de mesmo nome de William Gibson, tido como o pai do cyberpunk, graças ao seu livro Neuromancer.

O elenco principal de Periféricos é estrelado por Chloë Grace Moretz (Flynne Fisher), Gary Carr (Wilf Netherton), Jack Reynor (Burton Fisher), Eli Goree (Conner), Charlotte Riley (Aelita), JJ Feild (Lev), Adelind Horan (Billy Ann). Baker), Alex Hernandez (Tommy), Austin Rising (Leon) e T’Nia Miller (Cherise).

Vamos ver agora quantos episódios a primeira temporada de Periféricos terá ao todo e quando eles serão lançados no Amazon Prime Video.

Quando os novos episódios de Periféricos vão estrear?

Ao contrário da Netflix, o Amazon Prime Video lança os episódios de suas séries semanalmente. Portanto, os fãs terão de ter mais paciência para conferirem a primeira temporada de Periféricos na íntegra.

Os dois primeiros episódios da série já foram lançados no dia 21 de outubro – como é o costume da plataforma lançar os dois primeiros capítulos simultaneamente. Por enquanto, somente sabemos os títulos oficialmente traduzidos dos dois primeiros episódios.

Veja abaixo quando os outros estreiam.

Episódio 1: Piloto — 21 de outubro

Episódio 2: Bônus de Empatia — 21 de outubro

Episódio 3: Haptic Drift — 28 de outubro

Episódio 4: Jackpot — 4 de novembro

Episódio 5: What About Bob? — 11 de novembro

Episódio 6: F–k You and Eat S–t: 18 de novembro

Episódio 7: The Doodad — 25 de novembro

Episódio 8: The Creation of a Thousand Forests — 2 de dezembro

Periféricos é exibido pelo Amazon Prime Video.





Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.