Periféricos: Quem são os 3 vilões da série e o que eles querem

Entenda tudo sobre o trio de antagonistas de Periféricos, nova série de ficção científica da Amazon Prime Video, estrelada pro Chloe Grace Moretz.

A série se passa em duas linhas do tempo diferentes. Uma segue a família Fisher em 2032, a outra foca em Wilf Netherton em 2100.

Aparentemente, detalhes do futuro estão vindo para o passado por conta da tecnologia de 2032. isso está criando linhas do tempo fragmentadas chamadas de “stubs”.

Em uma brecha ainda maior no espaço tempo, Wilf e seus amigos conseguem trazer consciências do passado para o futuro, por conta da tecnologia periférica – um corpo robótico que alguém usando o equipamento pode pilotar de seu próprio tempo.

Nos episódios 1 e 2, conhecemos os três principais antagonistas da 1ª temporada. O mistério central de Periféricos está muito bem escondido por enquanto, e ainda não sabemos muito sobre os trio de antagonistas que acabaram de dificultar bastante a vida de Flynne Fisher (Chloë Grace Moretz).

Veja tudo o que sabemos até agora sobre os vilões de Periféricos.

O Instituto de Pesquisa

O Instituto de Pesquisa é apresentado como o principal força de antagonismo da 1ª temporada, e por consequência, Cherise (T’Nia Miller) deve ser a principal vilã da série.

Introduzido ao público pela voz (sem corpo) de Aelita West, o Instituto de Pesquisa, tem um nome realmente vago. Mas a personagem oferece “Renascimento e Inovação” e “Radicalmente Imoral” como alternativas que dão uma ideia melhor do que este Instituto é capaz.

Nós sabemos que o universo de Periféricos foi atingido por um apocalipse por volta do ano de 2042. “Renascimento e Inovação” dá uma ideia de que o Instituto pode ter ajudado a Terra a se recuperar, enquanto “Radicalmente Imoral” sinaliza que suas intenções e/ou métodos não são os mais éticos que vamos encontrar.

A série revela que o Instituto de Pesquisa está por trás do tipo de viagem no tempo da série. No quartel general deles, Aelita os descreve como “infinito na palma de sua mão; eternidade em uma hora”, pode parecer vago, mas podemos esperar que a Cherise deve pretender quebrar as regras do tempo.

Uma forma com que eles já quebraram essas regras, foi colocando uma recompensa, no passado, sobre a cabeça dos Fishers na deep web. Claro, fazendo isso do ano 2100. Esses vilões também conseguiram mandar tecnologia futurística para o passado, para ajudar os mercenários que aceitaram a missão.

O Instituto está querendo matar Flynne e Burton simplesmente porque eles “viram demais”, mostrando o quão longe Cherise pode ir para proteger a companhia.

Corbell Pickett

Corbell Pickett (Louis Herthum) é um personagem de Clanton County em 2032. Com remédios sendo extremamente caros, Picket é chefe do tráfico na área.

Ele tem capangas que ajudam nas vendas, mas fica de olhos abertos e não hesita em machucá-los se algo der errado. Fica claro o medo que Atticus, Buddy, Jasper e Cash sentem do chefe, mostrando que Pickett não é alguém que você queira atrás de você.

Ele se mostrou um perigo no episódio 2 da temporada, após Daniel, do Instituto de Pesquisa, fazer contato do futuro, oferecendo US$10 milhões para Pickett matar os Fishers. O vilão e seus capangas, então, devem ser um problema mais próximo de casa para Flynne e Burton.

Lev Zubov

Enquanto o Instituto de Pesquisa e Corbell Pickett são claramente vilões, ainda não temos total certeza com Lev Zubov (JJ Feild).

O personagem cumpre dois estereótipos de vilão de ficção científica, sendo rico e russo. Porém, ele também está trabalhando com Wilf Netherton. Então, Periféricos ainda não deixou totalmente claro de que lado Zubov está.

Porém, existem motivos para suspeitarmos dele. Ash, um dos “técnicos” de Zubov, o descreve como sendo um “matador”, o que não é lá muito bom para a imagem de um cara bonzinho. Wilf comenta com Flynne sobre o interesse de Lev por clonagem, o que também é um estereótipo de vilão de ficção científica.

Quando Flynne pergunta “O que vocês querem com o meu mundo?”, Lev não dá uma resposta franca, dizendo apenas que é uma “curiosidade intelectual”, o que claramente não é a história inteira.

É preocupante quando o próprio Wilf suspeita das motivações de seu amigo, lembrando de como Lev o enganou durante o primeiro contato com Aelita, com o possível vilão dizendo que só queria conversar, mas conseguindo acesso ao stub de 2032.

Quando tem seu objetivo verdadeiro questionado por Wilf, Zubov diz: “Tome cuidado com o que você pergunta… Eu odiaria parar de pensar em você como um amigo”. Realmente uma frase digna de um mafioso.

O fato é que Zubov é extremamente suspeito, a série pode só querer construir um mistério em volta dos seus reais objetivos malignos, ou pode surpreender com algo menos vilanesco do que esperamos.

Descubra assistindo Periféricos, que tem seus episódios lançados na Amazon Prime Video.

