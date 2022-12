Periféricos: Tudo o que sabemos sobre a 2ª temporada

A série Periféricos, que chegou ao fim no Prime Video, já se tornou um dos grandes sucessos do streaming no ano. O seriado ecoa Westworld, da HBO, e conseguiu evitar um problema de sua concorrente.

“Filhos de uma mãe cega, Flynne e Burton precisam complementar a renda familiar. É nesse contexto que uma oportunidade surge: Burton se torna usuário beta de um novo jogo imersivo. No entanto, o universo digital vai muito além do metaverso, e Flynne precisa assumir o controle quando seu irmão perde o avatar em uma batalha que transborda para o mundo real”, afirma a sinopse oficial de Periféricos no Prime Video.

Protagonizado por Chloe Grace Moretz (Carrie, a Estranha), o elenco de Periféricos conta com Gary Carr (The Deuce), Jack Reynor (Midsommar), JJ Feild (Capitão América: O Primeiro Vingador), T’Nia Miller (A Maldição da Mansão Bly) e Katie Leung (Harry Potter).

Revelamos abaixo tudo o que já sabemos sobre a segunda temporada de Periféricos, a série com Chloe Grace Moretz; confira.

Periféricos terá 2ª temporada?

Embora o Prime Video não tenha anunciado oficialmente uma segunda temporada, o produtor da série, Jonathan Nolan, revelou planos para mais episódios.

Nolan, que foi um dos criadores de Westworld, comentou que Periféricos pode ganhar uma nova chance para explorar muito mais.

Dado que a série ultrapassou O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder como principal original do streaming, a equipe criativa apenas aguarda o Prime Video conceder luz verde para a produção da segunda temporada.

Quando a 2ª temporada pode ser lançada?

Como a segunda temporada não foi confirmada, uma data de lançamento também não foi anunciada pelo streaming.

No entanto, supondo que a produção da segunda temporada possa começar em 2023, é possível que aconteça uma estreia em 2024.

A fase de filmagens, bem como a pós-produção são demoradas, visto ainda que Periféricos faz muito do uso do CGI. Portanto, caso seja renovada, o lançamento vai demorar.

A possível história e elenco da 2ª temporada

A segunda temporada de Periféricos provavelmente continuara desvendando a história que acontece ainda no primeiro ano.

Mostrando que a série funciona como um jogo imersivo, os personagens precisam salvar o mundo, como é na primeira temporada.

Flynne Fisher ainda deve interromper o Jackpot em seu cronograma de 2032, enquanto o instituto de pesquisa não pode lançar seu programa de implante neural em 2099.

O novo ano ainda deve mostrar mais sobre os Neoprims, e caso consigam colocar as mãos nos planos de Cherise, um futuro sombrio é aguardado na segunda temporada.

Além disso, Moretz deve retornar ao papel principal, junto de Reynor, Eli Goree e Gary Carr. Todos estes desempenham papéis importantes na história.

Devido ao tema da série, nem mesmo a morte de algum personagem na história é permanente, e todos que já morreram na primeira temporada, possuem chances para retornar.

Periféricos está disponível no Prime Video.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.