Personagem de The Big Bang Theory já foi rejeitado por heroína da DC; veja

The Big Bang Theory faz referência a inúmeros elementos da cultura pop, desde quadrinhos, a filmes, passando por games. O contrário já aconteceu e os personagens da série já apareceram nas HQs da DC e um deles até levou o fora de uma heroína.

A série criada por Chuck Lorre apresentava a turma indo regularmente à loja de quadrinhos, vestindo produtos da DC Comics, vários itens de fundo dos quadrinhos e participações especiais de lendas como Adam West.

No entanto, uma história da DC Comics uma vez contou com uma participação secreta da gangue, onde a Poderosa (Power Girl) colocou Howard Holowitz no lugar dele.

Especialmente no começo da série, Howard era conhecido por se considerar galã (embora não fosse) e comumente dava em cima das mulheres. Isso mudou quando ele conheceu Bernadette e casou-se com ela.

Rejeitado pela Poderosa

Em Power Girl #4 de Jimmy Palmiotti, Justin Gray, Amanda Conner, Guillem March e John J. Hill da DC Comics, a Poderosa e Terra tentam ver um filme quando são incomodadas por um homem que tenta dar em cima da heroína.

Acontece que é um homem que se parece exatamente com Howard de The Big Bang Theory, já que o nerd excessivamente confiante pergunta à heroína se ela precisa de um encontro, referindo-se a ela como “baby girl”, o que dá nos nervos da kryptoniana.

Poderosa agarra o rosto de Howard e oferece a ele o conselho gratuito de ser respeitoso e educado com as mulheres enquanto diz para ele “ficar quieto pelo resto do show”.

A participação secreta da DC Comics também mostra Sheldon (em sua camiseta do Lanterna Verde), Leonard (em uma camiseta do Flash) e Raj, olhando horrorizados enquanto Howard faz seu movimento.

Enquanto os personagens no cinema com a Poderosa nunca foram nomeados, era bastante evidente que o quadrinho estava parodiando os personagens de The Big Bang Theory.

Felizmente, no final da série, Howard se tornou menos esquisito, encontrou o amor e se estabeleceu com Bernadette.

The Big Bang Theory está disponível no HBO Max.

