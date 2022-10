Personagem de WandaVision fará aparição inesperada em spin-off

WandaVision marcou os fãs como a primeira série da fase 4 do MCU, a produção se saiu tão bem que pouco depois um spin-off focado na personagem Agatha Harkness. Recentemente, uma atriz da série original foi confirmada no elenco do derivado.

Emma Caulfield fez o papel de Sarah Proctor/Dottie Jones, a vizinha que dominava o bairro no início de WandaVision. A atriz comentou com a Vanity Fair sobre sua participação em Agatha: Coven of Chaos.

“Vai ser super divertido. Tem algumas coisas na verdade. Tem outra coisa que eu não posso dizer na verdade.” Disse a atriz.

Como a personagem fará sua participação ainda é um mistério, mas Caulfield acompanha Kathryn Hahn como as duas únicas atrizes de WandaVision que retornarão para o spin-off. Os detalhes da trama ainda não foram revelados.

Agatha: Coven of Chaos estreia na Disney+ em algum momento de 2023 ou 2024.

WandaVision estreou em 2021 no catálogo do Disney+.

A série da Marvel, completa em uma temporada de nove episódios, mostra a realidade alternativa criada por Wanda (Elizabeth Olsen), na qual ela se inspira nas sitcoms televisivas para viver uma vida perfeita de novela romântica com Visão (Paul Bettany).

No entanto, como sabemos, Visão não resistiu aos acontecimentos de Vingadores: Guerra Infinita, sendo apenas uma parte desta realidade falsa criada por Wanda.

A série continua disponível no Disney+.

