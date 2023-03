Por que a 2ª temporada de Sombra e Ossos muda o final do livro

Muitos fãs não perceberam, mas a 2ª temporada de Sombra e Ossos muda, de maneira importante, o desfecho original dos livros de Leigh Bardugo, que inspiram a série da Netflix. Em um papo recente com a imprensa, o showrunner da adaptação explicou o motivo dessa grande alteração.

“Em fuga após enfrentar Kirigan, Alina e Maly encontram novos aliados e fazem escolhas difíceis na busca por mais amplificadores”, diz a sinopse oficial da 2ª temporada de Sombra e Ossos na Netflix.

Jessie Mei Li (Noite Passada em Soho), Ben Barnes (As Crônicas de Nárnia: Príncipe Caspian) e Archie Renaux (Gold Digger) lideram o elenco principal desta adaptação dos livros do universo Grisha, escritos por Leigh Bardugo.

Confira abaixo por que a Netflix decidiu alterar o final original de Sombra e Ossos na 2ª temporada! (via Polygon)

Mudança no final de Sombra e Ossos tem motivo importante

Em Sombra e Ossos, o showrunner Eric Heisserer toma decisões ousadas no desenvolvimento da história – desde a introdução de personagens originais até a confirmação da protagonista Alina como meia-Shu.

Uma das principais diferenças entre os livros do Grishaverso e a trama de Sombra e Ossos envolve o divisivo final da 2ª temporada.

O desfecho causou grande polêmica nas redes sociais – alguns fãs adoraram as mudanças, e outros, detestaram as alterações.

Seja como for, o showrunner Eric Heisserer parece não estar preocupado com as críticas de parte do público às mudanças na conclusão.

Vale lembrar que, no final da 2ª temporada de Sombra e Ossos, Alina e Malyen se separam. Já nos livros do Grishaverso, os personagens permanecem juntos.

“Acho que este foi o final mais emocionalmente honesto para ambos, já que ele perdeu seu caminho em termos de propósito, e ela tem um novo e importante objetivo no Segundo Exército”, explicou o showrunner.

O produtor diz também que, apesar do desfecho da 2ª temporada de Sombra e Ossos, a relação de Alina e Mal não termina por aí.

“Isso não significa que eles não estão mais apaixonados. Acho que estão sim! Mas, ao mesmo tempo, se preocupam com seus respectivos futuros. A última cena que eles compartilham diz a verdade sobre suas esperanças e medos”, disse o showrunner.

Segundo Heisserer, a mudança também está relacionada aos aspectos operacionais da série a uma potencial renovação para a 3ª temporada.

“De um ponto de vista prático, a última coisa que queríamos era perder a Jessie (Mei Li, intérprete de Alina) e o Archie (Renaux, o ator de Mal). Nós não iríamos cortá-los da série, de maneira alguma. Seria uma escolha terrível da nossa parte. Afinal, eles são pessoas incríveis – a Jessie, por exemplo, ilumina o set sempre que chega para gravar”, explicou o produtor.

Até o momento, nem a Netflix e nem a equipe de Sombra e Ossos se manifestaram sobre a produção de uma 3ª temporada.

Enquanto isso, você pode assistir todos os episódios de Sombra e Ossos na Netflix.

