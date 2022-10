Por que Daemon enforca Rhaenyra em A Casa do Dragão

Alerta de spoilers

A primeira temporada de A Casa do Dragão terminou de forma bastante dramática, com diversas reviravoltas. Um momento particularmente chocante foi quando Daemon enforcou Rhaenyra – mas por que ele faz isso? Veremos agora.

Depois que Daemon mina a autoridade de Rhaenyra em uma reunião do conselho, ela ordena que a sala seja esvaziada enquanto discutem o custo da guerra.

Daemon implora a Rhaenyra que recupere seu direito de primogenitura, mas Rhaenyra diz que seu dever se estende além do Trono de Ferro, citando as Crônicas de Gelo e Fogo.

Sem ter ideia do que Rhaenyra está falando, Daemon a sufoca depois que ela fala sobre o sonho de Aegon. Daemon quer tomar o caminho da violência, e Rhaenyra demonstra hesitação em seguir essa rota.

Por que Daemon enforca Rhaenyra

Parte do motivo pelo qual Daemon sufoca Rhaenyra no episódio 10 de A Casa do Dragão é porque ele acha ridícula a noção do sonho de Aegon. Daemon acredita que os dragões são o que fizeram dos Targaryen reis e, embora esteja certo, ele não entende a verdadeira razão pela qual os dragões são tão importantes para a ocupação da família em Westeros.

Eles não são para a guerra ou para defender o Trono de Ferro em si, mas para manter os Targaryen no poder para que eles possam unir o reino contra os Caminhantes Brancos. Para Daemon, as Crônicas de Gelo e Fogo de Aegon são triviais e talvez não signifiquem nada, mas a conquista através do poder do dragão significa tudo.

Daemon sufocando Rhaenyra depois de saber sobre o sonho de Aegon também é baseado em seu ressentimento por Viserys confiar demais em seus sonhos e profecias, sem falar no ressentimento de Daemon nunca ter sido contado sobre o sonho.

Rhaenyra diz que Viserys lhe contou a profecia ao ser nomeada herdeiro, então Daemon agora percebe que seu irmão nunca o considerou seu sucessor. Não apenas isso, mas Viserys nunca confiou em Daemon o suficiente para contar a ele esse importante segredo sobre o futuro e o legado da Casa Targaryen.

