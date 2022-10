Por que Henry Cavill saiu de The Witcher? Entenda essa história

Poucas notícias poderiam ter pego os fãs de The Witcher tão de surpresa quanto o anúncio de que Henry Cavill deixará a série após a terceira temporada. Mas por que exatamente ele está deixando a série? Veremos alguns possíveis motivos.

Cavill sempre demonstrou bastante empolgação em viver Geralt de Rívia, o protagonista de The Witcher. Ele já era fã dos livros e dos games da CD Projekt Red de antemão, então fez questão de interpretar o papel.

Continua depois da publicidade

Assim sendo, é um tanto curioso que ele esteja deixando o seriado, mas há algumas possíveis explicações (o motivo oficial ainda não foi oferecido e talvez jamais seja divulgado por vias oficiais).

Vamos ver algumas dessas explicações – umas mais “pacíficas”, outras nem tanto.

Superman e dinheiro

O motivo mais óbvio é que Henry Cavill retornou ao papel do Superman, já tendo feito uma ponta em Adão Negro, da DC, na cena pós-créditos do filme com Dwayne Johnson.

Com isso, a agenda do ator pode ter sido preenchida consideravelmente e o salário em um filme de grande orçamento da Warner Bros. seria maior que o de uma série da Netflix. Mas a verdade nem sempre é óbvia.

Outra possível explicação, também envolvendo aspectos financeiros, é que o salário de Henry Cavill tornou-se alto demais para a Netflix pagar, especialmente agora que ela está cortando gastos em razão da perda de assinantes, gastando dinheiro de forma mais consciente.

Embora Liam Hemsworth é um ator conhecido, mas nem de longe tão famoso quanto Cavill. Dito isso, Henry está em Enola Holmes 2 e a Netflix trabalha com outros grandes astros. Então é menos provável que essa seja a verdade.

Insatisfação de Henry Cavill

Uma outra explicação envolve conflitos internos na série da Netflix. Há reportagens não confirmadas de que os roteiristas de The Witcher não gostam do material base ou mesmo dos jogos. O que explica as muitas mudanças feitas pela série em relação aos livros.

Já Henry Cavill é fã dos livros e games e declaradamente já pediu por mais fidelidade no seriado, inclusive citando essa como uma condição para continuar atuando na obra.

Na primeira temporada ele chegou a pedir por mais diálogos para Geralt, tendo em vista que nos livros há muito que sabemos dele a partir do pensamento do personagem. Já no segundo ano da série da Netflix, ele atuou quase como consultor, tendo em vista seu amplo conhecimento sobre o material base – algo que seus colegas de elenco até mencionaram em entrevistas.

Assim sendo, pode ser que Henry Cavill tenha ficado insatisfeito com o rumo tomado pela série (quem dirá quais mudanças eles farão na terceira temporada?) e pode ter optado por não renovar seu contrato para um quarto ano.

Outra possibilidade é que a showrunner Lauren S. Hissrich cansou de bater boca com Cavill acerca da fidelidade da série em relação ao material base e acabou optando por trocar o ator – o que é bem difícil, tendo em vista o poder de Cavill, como estrela, em atrair audiência.

Em todo caso, não há confirmação acerca do motivo por que Henry Cavill deixou The Witcher. Tudo o que sabemos, com certeza, é que sua falta será sentida.

The Witcher estreia sua terceira temporada em 2023 na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.