Por que os personagens de Big Bang Theory preferem a DC à Marvel

The Big Bang Theory faz uso de diversas obras da cultura pop para tecer suas piadas, incluindo Halo, PlayStation, Xbox, DC, O Senhor dos Anéis e muito mais.

No entanto, há algo notável na série de comédia: os personagens claramente preferem a DC à Marvel. Veremos o porquê disso.

O nascimento do MCU em 2008 através do Homem de Ferro de Jon Favreau e Robert Downey Jr. abriu o caminho para que os filmes de quadrinhos alcançassem o mainstream. Ao mesmo tempo, The Big Bang Theory estava começando a estabelecer o seu estrondoso sucesso.

Enquanto o MCU cresceu em popularidade, o mesmo aconteceu com a sitcom da CBS e, no entanto, apesar de sua referência consistente a eventos do mundo real, The Big Bang Theory não referenciou o crescente sucesso da Marvel.

Na verdade, apresentava mais easter eggs da DC, com Sheldon, Leonard, Howard e Raj frequentemente discutindo o Flash, Batman, Superman e Liga da Justiça, entre outros, em vez de seus colegas da Marvel.

Há uma explicação para preferência pela DC

Young Sheldon confirma que Sheldon sempre foi um fã do Flash. Enquanto isso, o favorito de Leonard era o Superman; Além de possuir mais de 2000 histórias em quadrinhos do Homem de Aço, Kal-El também era sua senha.

Ainda assim, é estranho que a gangue nunca tenha mergulhado totalmente na mania do MCU, especialmente na época em que Os Vingadores, da Marvel Studios, foi lançado.

Eles falaram sobre a Marvel, com Raj e Howard escrevendo uma música que fala sobre Thor, mas isso não é nada comparado às discussões regulares sobre a DC. A CBS não deu nenhuma explicação narrativa sobre esse assunto, mas nos bastidores, tem a ver com The Big Bang Theory ser produzido pela Warner Bros. Television.

Warner Bros. Television é a divisão de TV da Warner Bros., que também é dona da DC, incluindo a DC Studios, que agora é liderada por James Gunn e Peter Safran.

Por causa dessa conexão, a empresa compreensivelmente queria usar The Big Bang Theory para promover a marca de quadrinhos, daí por que Sheldon e o resto de seus amigos geralmente faziam referência a personagens da DC.

The Big Bang Theory está disponível no HBO Max.

