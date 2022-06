Por que The Boys cortou cena de sexo entre Capitão Pátria e Soldier Boy

Chegou, enfim, o episódio “Herogasm”, da terceira temporada de The Boys. Este episódio era bastante aguardado pelos fãs da série.

Trata-se de uma adaptação de uma minissérie dos quadrinhos de The Boys, que deram origem à série.

No enredo, acompanhamos uma insana orgia de super-heróis. No entanto, em The Boys, isso é colocado em um outro contexto, e talvez nem seja o grande foco.

Ainda assim, é um episódio explosivo, que vem tendo uma ótima recepção com os fãs. Uma outra mudança em relação aos quadrinhos é que não existe nenhuma cena de sexo entre Capitão Pátria e Soldier Boy.

Sem cena de sexo de Capitão Pátria e Soldier Boy

Na verdade, o que acontece é bem diferente, mas sem grandes spoilers por aqui. Na Internet, muito se especulou sobre uma possível resistência por parte de Jensen Ackles em gravar essa cena de sexo.

No entanto, isso nunca foi confirmado. Tudo o que o produtor Eric Kripke disse é que essa cena não se encaixava com o contexto de The Boys, dadas as mudanças que foram feitas para o enredo da série.

De certa forma, isso está certo. Nos quadrinhos, o Capitão Pátria se aproveita da inocência e da boa vontade do Soldier Boy para fazer sexo com ele, em troca de um lugar nos Sete.

No entanto, isso nunca poderia acontecer dessa forma em The Boys, tendo em vista que o Soldier Boy da série é muito diferente da versão dos quadrinhos.

É praticamente outro personagem, embora a mesma ideia seja mantida. É impossível pensar em um ator como Jensen Ackles como a versão dos quadrinhos do Soldier Boy, e até por causa disso os roteiristas fizeram várias mudanças no personagem para que o ator se encaixasse no papel.

The Boys está agora disponível pelo Amazon Prime Video.

