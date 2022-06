The Boys: Herogasm valeu a espera? Veja que todo mundo está falando

Alerta de spoilers

Sem dúvidas o episódio mais aguardado da terceira temporada de The Boys foi o Herogasm, sexto deste ano. Mas com tantas expectativas, é aberta sempre a possibilidade de decepção.

Dito isso, vamos ver o que os fãs têm comentado sobre o episódio no Twitter:

“E logo quando acho que a série não pode ficar melhor, ou mais insana, vem Herogasm. P*ta m*rda”, surpreendeu-se um fã.

“Finalmente assisti o sexto episódio de The Boys: Herogasm. Muito interessante o tema das pessoas revelarem quem são de verdade. Preciso ler os quadrinhos em certo ponto, quando a série acabar!”, afirmou outro fã.

“Estou com medo do que o Capitão Pátria vai fazer no próximo episódio… sinto que ele vai queimar o planeta todo”, tuitou outra fã.

“O mais recente episódio de The Boys foi bom demais, não esperava algumas coisas acontecendo tão cedo e a parte do Herogasm superou minhas expectativas”, apontou outro fã.

“Capitão Pátria no começo e no fim de Herogasm”, disse um fã, com uma imagem de um cervo refletindo, apoiado em um corrimão.

Veja os tuites abaixo.

O que é o Herogasm?

O evento basicamente é uma grande orgia anual de super-heróis. Na série, ele é organizado pelos heróis menos conhecidos (embora tenha sido criado pelo Soldier Boy), que reúnem diversos outros “supers” e profissionais do sexo para um dia repleto de sexo, drogas e mais.

Nos quadrinhos, a história é bem diferente. Trata-se de um evento organizado pela Vought, que reúne os heróis mais seletos, para um retiro em ilha isolada. Já o que rola por lá é mais ou menos o mesmo.

O episódio da série do Amazon Prime Video, no entanto, usa o Herogasm como cenário e não como elemento central da narrativa. A trama continua a ser seguida normalmente.

The Boys tem duas temporadas completas no Amazon Prime Video. O terceiro ano está em exibição, com novos episódios lançados às sextas-feiras.

