Vídeo de The Boys revela como cena insana da 3ª temporada foi feita

Alerta de spoilers

A terceira temporada de The Boys conta com algumas cenas insanas e uma delas aparece logo nos primeiros episódios, quando Billy Bruto vai se livrar do Cupim.

Um vídeo dos bastidores da série revelou como a cena foi filmada. Surpreendentemente, ela não foi feita com uso de computação gráfica.

Continua depois da publicidade

Como podemos ver no vídeo, o ator foi colocado dentro de um saco plástico gigante e balançado, a edição deu conta do resto.

Isso mostra que a série do Amazon Prime Video nem sempre segue pelo caminho mais “fácil”, buscando trazer uma produção mais detalhada.

Veja abaixo.

this bts video of termite in the bag of cocaine is insane 😂 pic.twitter.com/3la8uYiEO6 — Natalie ❁ THE BOYS SPOILERS (@livelyackles) June 9, 2022

The Boys no Amazon Prime Video

The Boys funciona como uma grande sátira aos quadrinhos, filmes e séries de super-heróis. Vemos seres super-poderosos claramente baseados nos personagens da DC e Marvel, mas com uma reviravolta: eles não são exatamente “heróis”.

Cada um deles conta com defeitos humanos, enquanto alguns são puramente psicopatas, como é o caso do vilão, o Capitão Pátria.

Nesse meio, um grupo de vigilantes busca acabar com esses heróis, que são patrocinados e estão a mando da grande corporação Vought.

The Boys tem duas temporadas completas no Amazon Prime Video. O terceiro ano está em exibição, com novos episódios lançados às sextas-feiras.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.