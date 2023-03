Power Rangers originais enfrentam Rita mecânica em trailer da Netflix

Power Rangers vai voltar e com a formação original quase completa. O trailer de Power Rangers: Agora e Sempre mostra os heróis enfrentando uma velha ameaça.

O especial vem como comemoração do 30º aniversário da franquia. Uma adaptação americana da longa série Super Sentai do Japão, os Power Rangers viram muitas encarnações ao longo dos anos, enquanto inúmeras equipes de Rangers lutaram contra grandes ameaças à Terra.

O trailer revela que Rita matou Trini Kwan, a Ranger Amarela original, e planeja viajar de volta no tempo para matar os Power Rangers antes que Zordon lhes desse seus poderes.

David Yost e Walter Jones parecem ser protagonistas, interpretando o Ranger Azul Billy Cranston e o Ranger Preto Zack Taylor, respectivamente.

Veja a prévia abaixo.

Mais sobre o especial

Intitulado Power Rangers: Agora e Sempre, o episódio comemorativo terá uma história inédita e vai ser lançado pela Netflix em 19 de abril.

“A nova aventura mostra os Rangers cara a cara com uma ameaça familiar do passado. Em meio a uma crise global, eles são chamados mais uma vez para serem os heróis de que o mundo precisa”, diz a sinopse.

“Inspirado no lendário mantra da franquia ‘Uma vez um Ranger, Sempre um Ranger’, Power Rangers: Agora e Sempre lembra a todos que quando você se torna um Ranger, você sempre faz parte da família Ranger e é sempre bem-vindo”, concluiu a sinopse.

Também participam do especial David Yost, o Ranger Azul, Walter E. Jones, o Ranger Preto, Barbara Gordon como a vilã Rita Repulsa e Richard Horvitz como a voz de Alpha 5 – todos da série original. Charlie Kersh será apresentada como Minh, filha da Ranger Amarela original, interpretada por Thuy Trang, que morreu após um trágico acidente de carro em 2001, aos 27 anos.

Power Rangers: Agora e Sempre foi gravado meses antes da trágica perda de Jason David Frank, o Ranger Verde original, que morreu por suicídio no ano passado aos 49 anos.

O especial ainda vai ter conexão com a futura temporada da saga, Power Rangers: Cosmic Fury, que deve ser lançada no final do ano – veja fotos do episódio comemorativo.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.