Prime Video estreia série de ação incrível com astro da Marvel

Eletrizante, intensa e cheia de sequências de ação, A Lista Terminal tem tudo para fazer o maior sucesso no Prime Video. Recém-chegada ao catálogo brasileiro da plataforma, a produção tem Chris Pratt – o Senhor das Estrelas dos filmes da Marvel – no papel principal e outros astros de Hollywood no elenco.

Com 8 episódios em sua 1ª temporada, A Lista Terminal é uma produção de David DiGilio. A trama é baseada no livro homônimo, lançado por Jack Carr em 2018.

Após sua estreia, A Lista Terminal dividiu a opinião da crítica especializada. No Rotten Tomatoes, a produção garantiu apenas 53% de aprovação.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama imprevisível e o elenco de estrelas de A Lista Terminal; confira.

De que fala A Lista Terminal no Prime Video?

A Lista Terminal – também encontrada sob o título original The Terminal List – é ambientada no universo militar.

O lançamento da Amazon acompanha a história de James Reece, um fuzileiro que, junto com seu pelotão de batalha, sofre uma emboscada em uma missão secreta.

Reece volta para a casa com memórias conflitantes sobre o evento, e uma enorme culpa sobre as mortes dos companheiros.

À medida que novas evidências são descobertas, Reece percebe que forças obscuras atuam contra ele. Nesse cenário complexo, o militar faz de tudo para proteger a própria vida e manter sua família em segurança.

“Reece é um veterano do exército que viu todo o seu pelotão ser morto em uma emboscada. Agora, de volta à sua casa e passando por uma confusão mental, ele embarca em uma jornada atrás da verdade enquanto lida com sintomas que podem ir muito além de traumas da guerra. Será que ele está pronto para enfrentar o perigo que coloca em risco toda sua família?”, afirma a sinopse oficial de A Lista Terminal no Prime Video.

Elenco de A Lista Terminal tem Chris Pratt e astros de Hollywood

Como já citamos, o elenco de A Lista Terminal é encabeçado por Chris Pratt no papel de James Reeces.

Você, provavelmente, conhece o ator por sua performance como Peter Quill – o Senhor das Estrelas – nos filmes dos Guardiões da Galáxia.

Taylor Kitsch, de séries como True Detective e filmes como John Carter, vive Ben Edwards, um amigo de Reece que trabalha na CIA.

Constance Wu, famosa por longas como Podres de Ricos e As Golpistas, é Katie, uma jornalista que se envolve na jornada de Reece.

O australiano Jai Courtney – o Capitão Bumerangue de Esquadrão Suicida – vive Steve Horn, o CEO de uma misteriosa companhia de investimentos.

O elenco principal de A Lista Terminal conta também com Riley Keough (Mad Max: Estrada da Fúria), Jeanne Tripplehorn (Criminal Minds), Patrick Schwarzenegger (A Escada), LaMonica Garrett (Arrowverso) e Sean Gunn (O Esquadrão Suicida).

A Lista Terminal já está disponível no Prime Video. Veja abaixo o trailer do longa.

