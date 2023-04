Produtora de Warrior Nun segue tentando salvar a série, diz showrunner

A Netflix tem cancelado muitas séries ultimamente, mas poucas “doeram” tanto quanto o fim sem cerimônia de Warrior Nun. A série foi aclamada pela crítica e atraiu grande número de fãs e, segundo o showrunner Simon Barry, a produtora do seriado ainda busca salvar a obra.

Falando com a revista Empire, Barry revelou que as opções que estão sendo exploradas são uma terceira temporada de Warrior Nun com outra plataforma de streaming, uma série de filmes, uma continuação animada ou uma continuação em graphic novel.

Continua depois da publicidade

Barry também diz que há uma forte intenção de manter Warrior Nun funcionando, uma declaração que pode ser lida abaixo:

“Eu sei da Productivity Media, as pessoas que possuem os direitos, que sua intenção é encontrar uma maneira de continuar”.

Enquanto isso, os fãs de Warrior Nun seguem fazendo campanha para que o seriado seja salvo por outra emissora.

Alba Baptista é a protagonista de Warrior Nun.

Mais sobre Warrior Nun

Criada por Simon Barry, a série é um adaptação dos quadrinhos de Warrior Nun Areala, escritos por Ben Dunn.

“Ava e as irmãs da Ordem fazem novas alianças e resolvem derrubar um falso profeta determinado a dominar o mundo”, afirma a sinopse oficial da segunda temporada.

Protagonizada por Alba Baptista (Fátima: A História de um Milagre), a série conta também com Thekla Reuten (Operação Red Sparrow), Lorena Andrea (A Pequena Sereia), Kristina Tonteri-Young (Outside the Wire) e Joaquim de Almeida (O Xangô de Baker Street) no elenco.

Warrior Nun está disponível na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.