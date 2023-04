Quem é o Cavaleiro dos Sete Reinos? Explicamos a nova série de Game of Thrones

A HBO anunciou oficialmente a série de O Cavaleiro dos Sete Reinos, por enquanto intitulada A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Night. Mas quem exatamente é esse cavaleiro titular e do que se trata essa história prelúdio de Game of Thrones? Veremos isso adiante.

A nova série será escrita e produzida por George R.R. Martin e Ira Parker. Ryan Condal e Vince Gerardis serão produtores executivos.

Na cronologia, O Cavaleiro dos Sete Reinos se passa entre os eventos de A Casa do Dragão e Game of Thrones.

“Um século antes dos eventos de Game of Thrones, dois heróis improváveis vagaram por Westeros… um cavaleiro jovem, ingênuo, mas corajoso, Sor Duncan, o Alto, e seu escudeiro diminuto, Egg”, começa a sinopse da série, que é baseada nos livros de mesmo nome de George R. R. Martin.

“Ambientado em uma época em que a linhagem Targaryen ainda mantém o Trono de Ferro e a memória do último dragão ainda não passou da memória viva, grandes destinos, inimigos poderosos e façanhas perigosas aguardam esses amigos improváveis e incomparáveis”, continua a sinopse, informada pelo Deadline.

Continue lendo para saber mais sobre O Cavaleiro dos Sete Reinos.

Do que se trata O Cavaleiro dos Sete Reinos

Os livros originais narram as aventuras de Dunk, o humilde cavaleiro e futuro Lorde Comandante da Guarda Real, Sor Duncan, o Alto, e seu escudeiro, “Egg”, o futuro rei Aegon V Targaryen.

Enquanto Westeros se recupera da Rebelião Blackfyre, que colocou Targaryen contra Targaryen em uma luta sangrenta pelo Trono de Ferro, Dunk e Egg viajam pelos reinos, competindo em torneios para ganhar o pão de cada dia e muitas vezes participando de eventos históricos.

Mais adiante na história dos personagens, vemos rostos familiares como Walder Frey e Beron Stark.

Martin pretendia escrever de sete a doze livros sobre Dunk e Egg, mas, como em The Winds of Winter, suas melhores intenções deram errado.

Martin disse anteriormente que se recusaria a dar sinal verde a uma adaptação dessas histórias até que ele terminasse todas as iterações que havia planejado, mas claramente, seus planos mudaram.

Outro detalhe importante é que o Meistre Aemon, o meistre idoso da Muralha, é o irmão mais velho de Egg.

Quando o Meistre Aemon se recusou a assumir o Trono de Ferro, foi Egg / Aegon que se tornou o Rei de Westeros. Em seu primeiro ato oficial como rei, Aegon exilou Lord Brynden Rivers, que se juntou à Patrulha da Noite, se perdeu além da Muralha, e mais tarde ressurgiu como o Corvo de Três Olhos.

Nenhuma dessas derivadas de Game of Thrones conta com data de estreia ainda. Enquanto isso, a série original, assim como a primeira temporada de A Casa do Dragão podem ser assistidas no HBO Max, que será renomeado para Max em breve.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.